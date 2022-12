El crimen de María Marta García Belsunce quedó impune: absolvieron a Pachelo

Nicolás Pachelo fue absuelto este viernes por el homicidio de María Marta García Belsunce, asesinada el 27 de octubre de 2002 en su casa del country Carmel de Pilar, por lo que a 20 años del asesinato queda impune uno de los casos policiales más resonantes de la historia criminal argentina y sin la posibilidad de que se impute a otra persona por la prescripción de la causa, informaron fuentes judiciales.

El Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) 4 de San Isidro absolvió a Pachelo (46) al encontrarlo inocente del delito de “homicidio triplemente agravado por haber sido cometido con el uso de arma de fuego, por su comisión criminis causa y agravado por alevosía en concurso real del delito de robo calificado por el uso de armas”, en perjuicio de García Belsunce.

Sin embargo, el exvecino de la víctima continuará preso, ya que por decisión del mismo tribunal sí fue condenado a nueve años y seis meses años de prisión por una serie de seis robos cometidos en countries del Gran Buenos Aires, que incluso él mismo confesó durante el debate iniciado el 13 de julio pasado.

Tal como se supo hace unos días, tras una filtración del veredicto a algunas partes y a la prensa, el fallo fue dividido y la inocencia de Pachelo en el caso García Belsunce quedó determinada con los votos de los jueces Osvaldo Rossi y Esteban Andrejin, mientras que el presidente del Tribunal, Federico Ecke, fue el único que, en minoría, consideró al acusado como autor del crimen y votó por su condena.

“Es una mezcla de felicidad y tristeza”, dijo Pachelo a Télam emocionado en sus primeras palabras tras escuchar el fallo, tras lo cual explicó que “la absolución era lo que correspondía” y que su congoja era “de bronca y desahogo”.

Por su parte, en una carta “a la sociedad” que le envió a Télam para su difusión, Carrascosa anticipó que seguirá reclamando en instancias superiores y prometió: “La muerte de mi mujer no va a quedar impune”.

Si este mismo veredicto es confirmado en el futuro por instancias superiores, el caso García Belsunce, uno de los de mayor repercusión en las últimas dos décadas, queda impune, ya que al haber pasado más de 15 años -el límite para la prescripción de las causas con delitos con pena de prisión perpetua-, no se puede investigar ni imputar a un ningún nuevo sospechoso.

“Solamente hay que esperar a la justicia divina”, dijo a Télam el viudo Carlos Carrascosa (77), presente en la sala, desilusionado y tras conocer el fallo.

Pachelo ingreso a las 11.24 junto a la custodia del Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB) por la puerta principal del Tribunal de Trabajo 2, ubicada en el séptimo piso de los Tribunales de San Isidro.

Vestido prolijamente de una camisa a rayas azules y blancas y jeans al tono, se sentó detrás de sus abogados a la espera del veredicto.

La lectura comenzó a las 11.36, poco más de media hora después de los previsto, en una pequeña sala del séptimo piso del edificio judicial, ya que la del entrepiso donde se hicieron las 37 audiencias previas, estaba ocupada por las audiencias de un juicio por jurados.

Pachelo escuchó apoyado sobre una pared y luego frente a los respaldos de los asientos de sus abogados.

En tanto, Carrascosa escuchó atentamente los hechos que el secretario enumeró mientras que Horacio García Belsunce, que portaba unos antejos negros, se reposó sobre su bastón y mantuvo la mirada al piso.

Si bien estaba planeado que solo ocho personas – cuatro familiares de la víctima y cuatro periodistas acreditados-, pudieran presenciar la lectura por las dimensiones de la sala, finalmente se abrieron las puertas del recinto y muchas más personas del público ingresaron, aunque quedaron paradas.

Tras la lectura del fallo a cargo de Matías Aprile, uno de los secretarios del TOC 4, familiares y allegados a los García Belsunce, le gritaron a los jueces “sinvergüenzas” y a Pachelo: “te vas a morir en la cárcel”, lo que provocó un llamado de atención del juez Ecke y la invitación a que esas personas se retiraran de la sala.

Uno de los momentos de mayor tensión fue cuando Enrique Taylor, allegado a la familia de la víctima, les dijo a los jueces “una vez más no se hace Justicia acá”, a lo que la defensora oficial de uno de los acusados junto a Pachelo le respondió “son jueces ejemplares”.

El más conmovido por la absolución fue Horacio García Belsunce, cuyos anteojos negros taparon sus lágrimas, aunque antes de salir de la sala le gritó a Pachelo “sinvergüenza”.

“EL FALLO ES VERGONZOSO; ME DIO ASCO”, DIJO GARCÍA BELSUNCE

El hermano de María Marta García Belsunce criticó a los jueces que absolvieron este mediodía al exvecino Nicolás Pachelo, a quienes calificó de “vergonzosos”, y sostuvo que, con ese veredicto, que le dio “asco”, “volvieron a matar” a su hermana y “no tuvieron los huevos para ir contra la corporación”.

“Esto es una vergüenza. Estos dos hijos de puta (por los jueces que absolvieron por mayoría a Pachelo) la volvieron a matar a María Marta”, dijo Horacio García Belsunce, apenas salió de los Tribunales de San Isidro donde escuchó la sentencia del juicio por el crimen de su hermana y dijo sentirse “decepcionado”.

Según Horacio, los jueces del Tribunal Oral en lo Criminal 4 de San Isidro “tenían todo para condenar a Pachelo, pero no solo no lo condenaron por el homicidio sino que, además, le dieron una pena ridícula por los robos; esto fue un asco”.

El hermano de la socióloga asesinada en su casa del country Carmel dijo que los jueces Osvaldo Rossi y Esteban Andrejin (quienes votaron por la absolución de Pachelo) “no tuvieron los huevos para decir que la corporación judicial se había equivocado” y consideró que “no son dignos de la investidura que tienen”.

Además, insistió que durante el juicio los jueces contaron con todos los elementos necesarios como para condenar a Pachelo y dijo de manera irónica que “falto que tuviéramos una filmación del momento que la estaban matando a María Marta. Tal vez querían eso”.

“Esto (por la absolución) pasa porque hay jueces que no son dignos de la investidura que tienen. No tienen huevos para ir contra la corporación de (el fiscal Diego) Molina Pico en adelante, de todos los jueces que nos hicieron responsables de esta barbaridad y que, después, no tuvieron los huevos para arrepentirse y decir ‘nos equivocamos’. Es una corporación vergonzosa que no fue capaz de aceptar sus errores”, dijo.

Finalmente, Horacio García Belsunce volvió a embestir contra el juez Rossi, de quien dijo “es un sinvergüenza que ni siquiera prestó atención a lo que decían los testigos” y, sobre Andrejín, afirmó que “entró por la ventana, porque el tercer juez debió haber sido sorteado”.