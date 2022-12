Bernardo Martín: “Los argentinos no necesitamos más impuestos sino más servicios y más laburo”

El concejal Nicolás Lauría, de Creciendo Juntos presentó un proyecto para que se cree en el Partido de General Pueyrredon un impuesto para destinarlo a la infraestrcutura turística de la ciudad, llamado “Ecotasa”. Bernardo Martín, titular del EMTUR, en diálogo con “el Retrato…” aseguró: “es una propuesta de un Concejal que llega a destiempo, por el momento que llega del año. Me pasé el día aclarando que en Mar del Plata no se cobra nada por venir, que no existe ningún tipo de impuesto al turismo. Es una discusión que se dará en el Concejo Deliberante”.

Asimismo aclaró: “la gente que viene a Mar del Plata no paga tasas, no existe ningún impuesto para los turistas, ellos tienen que venir a disfrutar de la ciudad y gastar en lo que corresponde que no son impuestos, sino en bienes y servicios”.

Consultado sobre si es buena idea el proyecto del edil Lauría, dijo: “creo que los argentinos no necesitamos más impuestos, al contrario, necesitamos menos impuestos y necesitamos muchos más servicios, de más calidad y más laburo”, asimismo aseguró: “no hablé con Nico al respecto, tengo la mejor con él desde lo personal, pero no charlamos este tema. El Municipio no necesita más tasas”, cerró el tema.

En relación a los números de visitantes que llegaron a la ciudad el último mes dijo: “En noviembre, nuevamente, Mar del Plata fue la ciudad más elegida por los argentinos. Recibimos más de 700 mil personas, marcando un número que no se registraba desde el 2013 y llegamos a los 8 millones de turistas desde que empezó el año que es un número récord, y estamos muy contentos”

“Es multicausal, por el tipo de cambio, por las certidumbres e incertidumbres que dejó la pandemia, la gente elige destinos más cercanos donde poder regresar, donde sanitariamente se sienten seguros. Mar del Plata cumple. Hoy también se piensa en la seguridad sanitaria, en la posibilidad de regreso, costos y en ese punto la ciudad está siempre primera y eso nos hace ser siempre elegidos. Además estamos teniendo una inmensa oferta de eventos y atractivos y eso nos convierte en insuperables”, agregó Martín.

Asimismo, dijo: “tenemos movimiento turístico constante, tenemos turistas todo el año y es a lo que apuntamos cuando hablamos de círculo virtuoso, le da sustentabilidad al gastronómicos, porque permite que esté abierto todo el año, al kiosco que también está abierto todo el año. Todo eso lo hace la cantidad de turistas que recibimos, a eso le sumamos a los egresados porque recuperamos ese movimiento. Hay muchas razones por lo que la gente nos elige, y eso debemos aprovecharlo y hacerlos sentirse conformes para que nos vuelvan a elegir”.

En relación al evento masivo, Fan Fest Arena, que se realiza con cada partido de la selección, Martín aseguró: “Estamos absolutamente conformes. Fue una muy grata sorpresa, solamente nosotros creíamos que podía funcionar tan bien y nos supera el número ampliamente partido a partido. creemos que este sábado va a ser una fiesta tremenda”, sentenció.