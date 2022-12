UNMDP cierra la primera etapa de inscripción para el 2023: 18 mil anotados 

Cerrando este sábado la primera etapa de inscripción para las carreras que ofrece la Universidad Nacional de Mar del Plata de cara al año siguiente, el Secretario Académico de la UNMDP, Daniel Reynoso, en diálogo con “el Retrato…” adelantó que llevarán adelante una segunda etapa del 13 al 18 de febrero y que, a la fecha, más de 18 mil estudiantes ya han iniciado el trámite.

En tal sentido, el Secretario Académico de la Universidad Nacional de Mar del Plata, Daniel Reynoso, en diálogo con “el Retrato…” analizó las expectativas que existen en el ámbito académico en relación al 2023, la cantidad de estudiantes que ya llevan inscriptos y los que esperan se inscriban aún para todas las carreras de la Universidad como así también se refirió a las carreras que actualmente se encuentran vigentes y a las que esperan poder abrir en el corto plazo.

“El balance de este año ha sido muy bueno, porque la universidad ha tenido mucha actividad, sobre todo en el último cuatrimestre; por la cantidad de inscriptos que hubo, que fue superior al anterior, y por la vuelta de la presencialidad completa en todos los cursos como así también por las actividades que se pudieron hacer, tal como fue la Muestra Educativa de octubre y el desarrollo de la Feria Internacional de la Educación Superior que culminó hace unos días”, sostuvo.

Al ser consultado por “el Retrato…” sobre el ciclo lectivo 2023, indicó que, si bien se había establecido un primer cierre para el 30 de noviembre, el mismo se extendió hasta el próximo sábado. “Determinamos que vamos a hacer una segunda inscripción del 13 al 18 de febrero para todas las carreras, excepto medicina”, precisó.

“A la fecha más de 18 mil estudiantes ya han iniciado el trámite de inscripción a la universidad y queda ver qué cantidad de inscriptos se sumarán en febrero, pero todo indica que será superior a este año”, completó el Secretario Académico de la Universidad Nacional de Mar del Plata, Daniel Reynoso.

En ese contexto, Reynoso destacó que en los últimos 5 años existe una tendencia de seguir creciendo año a año. “El número de inscriptos para el siguiente ciclo lectivo aumenta entre un 10, 15 o 20%. Este año pareciera que esa tendencia se estaría repitiendo”, aseguró el referente del ámbito acedémico local.

-¿Se ha incorporado alguna carrera nueva para el 2023?

-No, porque aún no tuvimos la autorización del Ministerio para el dictado. En otros casos, no han tenido viabilidad los proyectos en la parte económica o presupuestaria. Son proyectos que están pendientes, pero no son de fácil resolución.

-¿Cuáles son las carreras que tienen previsto sumar?

-Farmacia, kinesiología, tecnicatura en bebidas alcohólicas y no alcohólicas, acompañante terapéutico, entre otras.