Lucha contra el Sida: En Mar del Plata se diagnostican entre 100 y 120 casos por año

En el marco de la celebración del Día Mundial de la Lucha contra el Sida, Alexis Manzo, un reconocido infectólogo a nivel local, en diálogo con “el Retrato…” expresó que el VIH es una pandemia que ya lleva alrededor de 40 años. “En un principio, no había herramientas y los médicos lo único que podíamos hacer era acompañar a las personas a morir dignamente. Hoy, tenemos el arsenal terapéutico para controlar la infección, porque la persona que recibe tratamiento tiene una expectativa de vida igual a una persona sin VIH”, sostuvo.

Cabe recordar que el 1° de diciembre de cada año se celebra el Día Mundial de la Lucha contra el Sida, impulsada por la Organización de las Naciones Unidas (ONU), ello con el objetivo de concientizar acerca de la gravedad de esta enfermedad y llamar a la acción para reducir las desigualdades en torno a ella.

En tal sentido, Alexis Manzo, un reconocido infectólogo a nivel local, en diálogo con “el Retrato…” analizó esta fecha, los avances que se han obtenido en relación al tratamiento de esta enfermedad como así también hizo hincapié en los métodos de prevención de la misma y los cuidados que las personas deben adoptar para no contagiarse, que ya lleva a 78 los millones de personas que lo contrajeron y a 35 los millones que murieron por enfermedades relacionadas.

“Lo que se conmemora es el trabajo que se hizo todo el año por parte de la comunidad científica y la sociedad civil, que en general son organizaciones con personas que padecen VIH u ONGs que trabajan en la temática. La idea es visibilizar esta situación de salud pública”, sostuvo el presidente de la sociedad de infectología de Mar del Plata y coordinador del programa municipal de VIH dependiente de la Secretaría de Salud del Municipio de General Pueyrredón y agregó que, incluso, al día de la fecha existen varias cosas que se encuentran pendientes.

Conforme a ello, destacó que el objetivo es detectar a las personas que tienen VIH y no lo saben. “Se calcula que existen alrededor de 150 mil personas pueden estar viviendo con VIH, de las cuales solo un 17% conoce este diagnóstico”, apuntó y agregó que la detección de la enfermedad “es simple” y se puede realizar en cualquier centro de control de salud.

“Con un resultado positivo de VIH se puede iniciar un tratamiento temprano, pero es preocupante que, pese a estar las herramientas de diagnóstico del virus, en muchas situaciones se llega tarde”, señaló y comentó que en el país el 30% de los diagnósticos dados fueron “tardíos”, lo cual significa que las personas se hicieron el test en un período muy iniciado de la enfermedad.

En estos casos de diagnóstico tardío, el presidente de la sociedad de infectología de Mar del Plata y coordinador del programa municipal de VIH dependiente de la Secretaría de Salud del Municipio de General Pueyrredón señaló que se dificulta llevar adelante un tratamiento y aumenta el riesgo de mortalidad de la persona. “Es importante que todas las personas sexualmente activas se hagan el test de VIH una vez al año”, afirmó el profesional en conversación con “el Retrato…”

-¿La situación de Mar del Plata es similar a la del resto del país?

-Sí, estamos en una pandemia estabilizada, pero no se logró disminuir la cantidad de casos nuevos. Hay alrededor de 5 mil casos nuevos por año en el país, pero no se consigue bajar el número. En el sistema público de salud de Mar del Plata se diagnostican entre 100 y 120 casos nuevos por año de VIH. No tenemos datos del sistema privado, porque es difícil.

-¿Van a llevar adelante alguna jornada en particular de concientización?

-Sí, este jueves se hizo una jornada de testeo en el Centro de Salud N° 1 mientras que el viernes entre las 17 y 19 horas se llevará adelante una jornada en la Plaza Pueyrredón de la cual participarán varias bandas de música y se realizarán test rápidos, ya que el resultado estará en 15 minutos, con el objetivo de tener una certeza acerca de si la persona tiene VIH.

-¿Durante el año llevan adelante otras actividades de prevención?

-Sí. Se hacen testeos por demanda espontánea en Avenida Colón y Salta los días lunes de 10 a 15. La persona que tenga dudas puede ser asesorada y se le realiza un test rápido. Los jueves en el CEMA y en el Centro 2 también se realizan mientras que la semana siguiente se agregará un nuevo punto en Avenida Libertad y Las Heras.

¿Por qué se eligió el 1 de diciembre como

Día Mundial de la Lucha contra el Sida?

Esta iniciativa comenzó a gestarse en 1988, cuando la Cumbre Mundial de Ministros de Salud nombró aquel año como el de “la Comunicación y la Cooperación sobre el Sida” y, en este contexto, la ONU propuso que a partir del 1° de diciembre se celebrara anualmente y, durante esta fecha, el Día Mundial de la Lucha contra el Sida.

También conocida como Día Mundial del Sida y como Día Internacional de la Acción contra el Sida (propuesta que se hizo para evitar la connotación bélica del término “lucha”), la efeméride busca, ante todo, recordar a cada una de las personas que perdieron la vida por enfermedades vinculadas al virus de la inmunodeficiencia humana (VIH) y también apoyar a todos aquellos que lo padecen.

“Igualdad ya”: la consigna para

el Día Mundial del Sida 2022

De acuerdo con datos del Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre el VIH/Sida (ONUSIDA), ya son 78 los millones de personas que contrajeron el virus y 35 los millones que murieron por enfermedades relacionadas.

ONUSIDA tiene como objetivo para 2030 “poner fin al sida como amenaza para la salud mundial”, pero a 8 años de que se cumpla dicho plazo, la situación es alarmante dado que aún hoy hay millones de vidas en riesgo.

En línea con esto, otro de los focos del conflicto radica en que la pandemia de coronavirus, sumada a otras circunstancias propias de la crisis mundial, llevó a una decaída del progreso en la lucha contra esta enfermedad. Al respecto, cabe resaltar que ONUSIDA plantea un desafío más profundo al afirmar que “las desigualdades económicas, sociales, culturales y legales deben abordarse con urgencia” puesto que, de lo contrario, el peligro será cada vez mayor. Esta es la razón por la que la consigna para este año es “Igualdad ya”.