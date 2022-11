En casa de herrero…. Hotel de SuteryH despidió a una joven por estar embarazada

La desvinculación arbitraria se produjo en el Hotel “O2” 24 horas después de que la trabajadora comunicara su embarazo. UTHGRA Mar del Plata repudia el despido, ya solicitó una audiencia en el Ministerio y anticipa una fuerte medida gremial en el establecimiento.

UTHGRA Mar del Plata expresa su más enérgico repudio frente al injustificado despido de una trabajadora del hotel sindical “O2”, ubicado en Alberti 2146, por su condición de embarazada y exige su inmediata reincorporación.

La desvinculación se produjo en las últimas horas, luego de que una joven trabajadora efectiva de este establecimiento, que pertenece al sindicato SUTERyH, le comunicara su embarazo al encargado del hotel. Al día siguiente recibió el telegrama de despido.

UTHGRA Mar del Plata manifestó su repudio y exige la inmediata reincorporación de la trabajadora a su puesto.

“No vamos a permitir de ninguna manera semejante atropello y falta de sensibilidad por parte de este establecimiento, mucho menos tratándose de un hotel sindical. Despedir a una trabajadora por estar embarazada es un acto arbitrario, miserable y vergonzoso que no podemos tolerar”, expresó Pablo Santín, secretario general de UTHGRA Mar del Plata.

Inmediatamente después de tomar conocimiento de lo sucedido, UTHGRA Mar del Plata solicitó una audiencia ante el Ministerio de Trabajo con el objetivo de revertir del despido y devolverle a la joven su puesto de trabajo.

“De ser necesario vamos a llevar adelante una medida de acción gremial contundente en el establecimiento para que la trabajadora sea reincorporada. Una mujer embarazada necesita la contención de su empleador, no esta decisión violenta e insensible que vulnera todos sus derechos laborales. No lo vamos a permitir”, completó Santín.