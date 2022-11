Taxistas califican de “persona no grata” al intendente y no descartan paro y movilización

En el marco de la campaña iniciada días atrás para visibilizar su rechazo a la intención del Ejecutivo de permitir el desembarco de Uber y otras plataformas tecnológicas a la ciudad, el Secretario General del Sindicato Único de Peones de Taxis (SUPETAX), Donato Cirone, en diálogo con “el Retrato…” apuntó contra Guillermo Montenegro al que calificó como “persona no grata” y no descartó que se lleve adelante un paro de actividades y movilización el próximo fin de semana largo.

En primer lugar, Donato Cirone en diálogo con “el Retrato…” hizo hincapié en “la publicidad engañosa” que llevan adelante estas aplicaciones que circulan en la ciudad. “Los abogados están trabajando en el tema. A la empresa que está colocando esta cartelería se la está multando, porque no se puede hacer propaganda de servicios ilegales en Mar del Plata”, indicó y cuestionó “el apuro” del intendente de General Pueyrredón y de la concejala Angélica González para aprobar este proyecto.

“No nos sorprende que hayan comprado voluntades o que hayan pagado campañas políticas, a menos de un año de elecciones. Por eso, la indignación de los taxistas”, apuntó y agregó que desde el sector consideran que el intendente de General Pueyrredón es una persona “no grata”, ya que el mismo “está faltando a su palabra”.

En función de ello, apuntó que Montenegro prometió a varias instituciones en campaña que “iba a cuidar el empleo de los marplatenses” y aseguró que ello “es mentira, ya que no se generan nuevas fuentes de empleo sino que se destruyen los servicios regulados y la gente queda de rehén”.

“Hay un descontento generalizado en la ciudad respecto a esta decisión del Ejecutivo y es responsable el intendente Guillermo Montenegro de lo que está sucediendo. Estas multinacionales precarizan a los trabajadores y son evasoras, ya que el dinero va a cuentas del exterior como así también compran voluntades y no tiene beneficio alguno para la ciudad”, apuntó.

“Si como estado municipal no podés garantizar los servicios regulados, me pregunto cómo van a hacer para controlar a autos particulares”

En ese contexto, Cirone cuestionó: “Si como estado municipal no podé garantizar los servicios regulados, me pregunto cómo van a hacer para controlar a autos particulares. No lo pueden hacer bajo ningún punto de vista” y comentó que el proyecto quedó en la comisión de Movilidad Urbana del Concejo Deliberante de General Pueyrredón, donde se mandó a pedir nuevos informes.

“El estado municipal subestimó al sector. A cada funcionario que le pidan un informe por supuesto que va a responder favorablemente, porque son del mismo palo. Hay que ser muy tonto para no darse cuenta de eso. Manejan mucho dinero y compran voluntades”, apuntó y añadió que “hay un claro mensaje del intendente que quiere habilitar estas plataformas”.

Por último, Cirone recordó que desde hace unas semanas atrás comenzaron a verse carteles en las lunetas de los taxistas donde hacen visible la disconformidad con el intendente Montenegro, al no hacer cumplir la ordenanza vigente y querer abrirles las puertas a las aplicaciones. “Los trabajadores están indignados. Ninguno está de acuerdo con el intendente”, indicó.

Conforme a ello, el referente de Supetax no descartó que desde el sector lleven adelante una movilización y paro de actividades durante el fin de semana largo en caso que se continúe adelante con esta iniciativa. “Tienen todo organizado para sacar el proyecto favorablemente. Los concejales de la oposición sostuvieron que lo apropiado era mejorar lo que se tenía: dando concesiones, conseguir créditos blandos para que los taxistas puedan cambiar los autos, etcétera, pero, en lugar de ello, lo primero que hicieron fue invadir la ciudad con estas multinacionales que no traen soluciones”, indicó.