Choripaneros: “Acá los únicos que no cumplen son los funcionarios del municipales”

Una vez más, los choripaneros volvieron al reclamo en la Puerta del Palacio Municipal, porque el Ejecutivo no les da respuestas sobre las habilitaciones que necesitan para trabajar, y los lugares otorgados. “Nos toman el pelo”, aseguró Walter Rivero, referente de los trabajadores, en diálogo con “el Retrato…”.

“Supuestamente con la Ordenanza de los foodtruck nos iban a otorgar los permisos para trabajar, pero vemos que no está ocurriendo. Están todos trabajando, menos nosotros. Todo el mes estuvimos con reuniones y siempre nos hacen lo mismo, nos pasan para la semana que viene y aún no tenemos ninguna respuesta concreta. Hace un tiempo avisamos que si no nos daban los espacios para trabajar, íbamos a trabajar al Municipio y eso fue lo que hicimos hoy”, explicó Rivero.

En esta línea, agregó: “En la Ordenanza de los foodtruck, hay un artículo que contempla a los carros de menor porte, e iban a partir de ese punto para otorgarnos los permisos. Ya la ordenanza se promulgó, y están todos trabajando menos nosotros. Tuvimos una primera reunión donde íbamos a decidir los espacios para trabajar, y después íbamos a iniciar los expedientes para las habilitaciones, pero nada ocurrió”

“El jueves fue la gota que colmó el vaso, porque fuimos a una reunión, nos dejaron esperando una hora y después nos dijeron que no nos podían atender, y salieron riéndose y burlándose de la gente. Fue Marcelo Cardozo subsecretario de inspección general y Mariano Suasnabar. Se burlaron de nosotros, y es una lástima porque tenemos la ilusión de tener un permiso y poder trabajar dignamente y ellos lo toman como algo divertido, como un juego, o algo gracioso, nos están tomando el pelo a más no poder”, dijo el trabajador.

Asimismo, Rivero agregó: “Estamos en la plaza, porque a la gente les gustan nuestros productos, y ya prácticamente es una tradición que estemos en la plaza, así que nos vamos a quedar acá hasta que nos den los permisos, y sino este será nuestro punto de trabajo. Desde que estamos hoy acá no vino nadie del Ejecutivo, solo la polícia a sacaros fotos”, dijo Rivero.

Finalmente dijo: “Yo no se si esta tomada de pelo es de parte de Inspección General, porque en definitiva todos responden a Montenegro; no se quien tiene problemas con que nosotros trabajemos, no sabemos quien es la persona que no quiere que podamos estar habilitados y trabajando con una reglamentación. Le escribimos un mensaje al Intendente para que entienda la situación, nosotros tratamos de transmitirle cual es la sensación y porqué estamos acá, porque se nos prometió algo que no se está cumpliendo, volvimos al reclamo, renovaron las promesas y aún así sigue sin cumplir, entonces, queremos que sepan que acá los que no están cumpliendo son ellos, los funcionarios de Montenegro, porque nosotros arreglamos los carros, pusimos mucho esfuerzo en mejorar nuestra forma de trabajo y eso se nota, pero es una lástima que ellos no lo vean”, sentenció.