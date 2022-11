Comedia de Pepe Cibrian con elenco marplatense el primer estreno veraniego

Mar del Plata levanta el telón de la temporada bien temprano en este 2022/23 y lo hace con “Princesas”, la obra que Pepe Cibrián creó y estrenó en Buenos Aires y que, en esta temporada, decidió ceder para su realización a un elenco de artistas marplatenses.

Con Marcelo Fabián Rossi, Marina Elissamburu y Marina Sol Stipanich, y dirigidos por Daniela Parrinello Rizzi, subirán a escena el próximo 2 de diciembre a las 21 en la sala Melany, del Complejo de Arte ubicado en San Luis 1750. Luego repetirán el 23 de diciembre a las 21:30 y durante enero y febrero con dos funciones por mes (5 y 19/1 – 2 y 16/2 a las 20 hs).

Cibrian participa de la obra no sólo brindando su voz en off como uno de los personajes de esta particular comedia, sino también cediendo el espectacular vestuario creado por Alfredo Miranda.

Cenicienta, Blancanieves y Caperucita acuden a un encuentro para saber qué fue de sus vidas tras 30 años de no verse. En este alocado encuentro, Cenicienta lidera un movimiento feminista, Caperucita se niega a aceptar que ya no tienen la vigencia que solían tener, y Blancanieves logró adaptarse, reconvirtiéndose en una princesa que brinda herramientas de autoayuda.

La obra muestra unas princesas resilientes, algunas empoderadas, pero sobre todo nostálgicas y dispuestas a analizar sus propios cuentos, donde se cuestionan el tipo de historias contadas a las familias durante años; pero también reivindica la autoría de Charles Perrault (autor francés de los clásicos infantiles). Si bien su tiempo de gloria ha pasado, no se dan por vencidas y quieren una nueva oportunidad para volver a brillar. Y en el afán por revivir su fama de heroínas, recordarán el éxito y sus épocas doradas de una manera divertida y delirante al mismo tiempo.

El equipo de la obra se completa con la asistente de Dirección Dolores Pazos, diseño de iluminación de Gustavo Martincic, diseño de escenografía de Candela Chirino, realización de escenografía de Candela Chirino, Marianela Mendez, Nahuel Aguero y Leandro Moyano, y producción general de Marina Sol Stipanich y Marcelo Rossi, alumno de Cibrian honrado con la posibilidad de poner en escena esta exquisita comedia.