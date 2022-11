Pablo Santín cerró un plus de temporada de 120.000 pesos para obreros de UTHGRA

En conferencia de prensa, Pablo Santín, Secretario General de la Unión de Trabajadores del Turismo, Hoteleros y Gastronómicos de la República Argentina (UTHGRA), anunció que los trabajadores gastronómicos y hoteleros cobrarán un plus de temporada de $120.000.

“Es un 400% más de lo que fue la temporada pasada, algo que supera ampliamente lo que son los índices de inflación. Este Plus tiene una particularidad porque el 15 de diciembre se deberá abonar la primera parte del plus, que será de 15 mil pesos y entrará directamente en el bolsillo de los trabajadores. Celebramos el plus que es reivindicatorio y ahora nos queda el reajuste de paritarias, por el que estamos comenzando un plan de lucha”, sostuvo Santín.

En este sentido, explicó que los salarios de los trabajadores, de todo el país, aún están un 30% debajo de la inflación. “Se está empezando a barajar la posibilidad de, en caso que no sea escuchado el reclamo de los trabajadores, realizar un paro nacional antes de fin de año”.

En relación al plus, Santín recordó que el año pasado el plus fue de 30 mil pesos, 10 mil en enero, febrero y marzo. “Este arranca en diciembre, se cobrarán 20 mil pesos en diciembre, 35 mil el 15 de enero, 35 el 15 de febrero y 30 mil en marzo. Otra particularidad que tiene el acuerdo es que antes el plus tenía un item que los trabajadores eventuales, que siempre son los más perjudicados, debían trabajar al menos 15 días para poder cobrar el plus proporcionalmente, este año esa clausura ya no está. Ahora si trabajan dos o tres días lo cobrarán de manera proporcional”.

El gremialista se refirió a la informalidad en el sector: “Nosotros estamos preparando un operativo inédito. Estamos con más de 10 inspectores en la calle, permanentemente, y se incorporarán de la central de Buenos Aires más. Desde que asumimos planteamos que la informalidad iba a ser el eje central del mandato, y hacemos entre 20 y 25 inspecciones por día y no pensamos descansar hasta no achicar la brecha. Hoy estamos arriba de los 10 mil trabajadores registrados, el doble de cuando asumimos. Aún quedan unos 4500 sin registrar y vamos a seguir haciendo énfasis en ese punto”, sentenció.

El dirigente, a su vez, reivindicó la “buena predisposición” de los empleadores, nucleados en Asociación Empresaria Hotelera y Gastronómica, quienes “entendieron la situación que atraviesan las y los trabajadores, y la importancia de este tan merecido plus” para cerrar mejor el 2022.

El acuerdo en torno al plus de temporada, por cierto, se suma a otra conquista histórica reciente de UTHGRA: la equiparación de la escala salarial a nivel nacional, que permite “poner en mayores condiciones de igualdad a los trabajadores de todo el país” y, en la práctica, incrementar en tres tramos el salario que reciben trabajadores y trabajadoras de la hotelería y la gastronomía de Mar del Plata.

Ahora, anticipó Santín, “vamos a nivel nacional por una recomposición salarial que revierta la pérdida del poder adquisitivo de las y los trabajadores; es un compromiso asumido junto a Luis Barrionuevo”.

Por último, Pablo Santín expresó: “Prometimos devolverle la dignidad a cada trabajador. En menos de un año, con convicción, diálogo, esfuerzo, escucha y sensibilidad, logramos transitar el camino para empezar a lograrlo. El plus de temporada es el broche de oro para cerrar un año difícil pero con importantes reivindicaciones y conquistas que nos llenan de orgullo; orgullo de ser trabajadores hoteleros y gastronómicos y de gestionar mejores condiciones laborales, revertir la informalidad y garantizar salarios un poco más justos”.