Lefayt le pidió a Montenegro tener medidas específicas para Gral. Pueyrredón

Luego de la concentración y marcha llevada adelante este viernes en la ciudad por el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, la referente del Movimiento de Mujeres y Diversidad de la ciudad y del Movimiento Evita, Roxana Lefayt, en diálogo con “el Retrato…” manifestó su preocupación en relación a la cantidad de femicidios que han ocurrido en el último tiempo. “Montenegro sigue dejando a las mujeres en manos de las políticas provinciales y nacionales, sin tener políticas específicas para el distrito de General Pueyrredón”, cuestionó.

La referente del Movimiento de Mujeres y Diversidad de la ciudad y del Movimiento Evita, Roxana Lefayt, que participó de la concentración y marcha llevada adelante este viernes en el Monumento a San Martín, en diálogo con “el Retrato…” remarcó que la convocatoria se hizo en el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. “Hoy nuevamente salimos a las calles a lamentarnos otro femicidio, el de Eliana Pacheco”, apuntó y agregó que ocurre alrededor de un femicidio por día en el país.

“A pesar de las leyes que amparan a las mujeres todavía se continúa sufriendo esta violencia machista. Hubo muchos prejuicios en el caso de Eliana, se habló de la mala víctima y demás cuestiones”, apuntó y destacó el acompañamiento de la sociedad marplatense a la macha realizada en Mar del Plata este viernes.

En tal sentido, analizó la situación en puntual de la ciudad en relación a esta problemática. “Montenegro sigue dejando a las mujeres en manos de las políticas provinciales y nacionales, sin tener políticas específicas para el distrito de General Pueyrredón”, cuestionó al mismo tiempo que aclaró que igualmente desde el Observatorio de Género y Diversidad y desde las distintas organizaciones de género continúan exigiendo que se otorguen más botones antipánico, que el Hogar Galé tenga mayor cantidad de plazas y diversas cuestiones que están en la ordenanza y en la ley 26485.

“Seguimos con una línea municipal telefónica que no atiende los fines de semanas y sin tener protocolos y profesionales en los centros de salud que certifiquen la violencia que denuncian las mujeres haber sufrido en el momento que concurren al lugar, ya que muchos no saben o no quieren hacer el certificado que se necesita”, cuestionó Roxana Lefayt, miembro del Movimiento de Mujeres y Diversidad de la ciudad como así también del Movimiento Evita, en conversación con “el Retrato…”