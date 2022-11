Carreras: el sobreseimiento a Macri por espionaje fue “pornográfico, obsceno e ilegal”

La abogada de las familias de las víctimas del hundimiento del ARA San Juan, Valeria Carreras, sostuvo que el sobreseimiento del expresidente Mauricio Macri fue “pornográfico, obsceno e ilegal” en la causa que investiga el supuesto espionaje ilegal a los familiares de los submarinistas y pidió que la audiencia prevista para el próximo 21 de diciembre para revisar esa decisión sea presencial, y no virtual como fue convocada el jueves.

“En Comodoro Py sabíamos que estábamos en terapia intensiva, íbamos a una sentencia de muerte que era la muerte de la justicia. Se dictó un sobreseimiento el 15 de julio, pero fue de tal magnitud, tan pornográfico, tan obsceno e ilegal que no solo lo recurrimos las querellas, también el fiscal (Raúl Plée)”, aseveró la letrada en declaraciones a radio FM La Patriada.

El jueves, la Cámara Federal de Casación Penal dispuso que el 21 de diciembre próximo se celebre la audiencia para escuchar a las partes que apelaron el sobreseimiento del expresidente Macri en la causa en la que se investiga el supuesto espionaje ilegal a los familiares de los tripulantes del submarino Ara San Juan.

Los jueces de la sala segunda del tribunal de Casación establecieron que la audiencia se realizará a las 10.30 de modo virtual, aunque la querella que encabeza Carreras insistirá en que se realice de modo presencial como otras audiencias que se llevaron a cabo en esta causa.

La audiencia será encabezada por los jueces Carlos Mahiques, Guillermo Yacobucci y Ángela Ledesma que luego deberán definir si confirman el fallo cuestionado o lo revocan y ordenan continuar con la investigación como reclamaron las querellas y el fiscal Raúl Plée.

“Desde la Sala II quieren hacerlo vía zoom. No se les pasa por la cabeza hacerlo público y transmitirlo porque están yendo en contra de los precedentes del propio fuero federal. Lo que quieren es evitar la vergüenza de los argumentos que estamos apelando”, subrayó Carreras.

Y agregó que en ese contexto se va a “poner blanco sobre negro” para ratificar que “hubo espionaje ilegal” y criticar que fue justificado al “culpar y revictimizar a las señoras espiadas”.

“Estamos recurriendo un fallo asqueroso. Los familiares de los submarinistas sienten que están luchando contra un poder absoluto y la inmoralidad porque Macri no tiene ni siquiera la viveza criolla de no exteriorizar que no le importa”, expresó al ser consultada por los viajes que realiza el exmandatario a otros países.

“La fecha en la que fijaron la audiencia es el 21 de diciembre. Es el día que se conmemora un año del ‘cuentapropismo’ en vez de espionaje ilegal. Nos quieren dejar sin posibilidades porque después viene la feria y piensan que se van a olvidar todo, pero no nos olvidamos de nada”, remarcó.

De esta forma, se refirió al fallo de la Cámara Federal porteña que convalidó el 21 de diciembre del año pasado la versión de que no hubo una estructura dedicada al espionaje ilegal sino que existió cuentapropismo por parte del grupo conocido como Súper Mario Bros en la causa en la que estaban procesados los extitulares de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) Gustavo Arribas y Silvia Majdalani.

En tanto, la abogada consideró que no hay posibilidades que el sobreseimiento sea revertido “a nivel nacional, federal en Comodoro Py”.

“Se va a hacer justicia, pero por los juzgadores federales del interior y en los foros internacionales. Va a ser un escandalo internacional. Este fallo no va a resistir un titular y es a lo que le teme el macrismo”, completó.