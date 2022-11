Seis películas se estrenan en las salas marplatenses

Este jueves se estrenan en las salas marplatenses seis películas: Mundo Extraño; Pinocho; Ella dijo; 1982; La Gesta; Natalia,Natalia y El Hombre Inconcluso

UN MUNDO EXTRAÑO

La nueva película de Walt Disney Animation Studios, presenta un viaje de acción y aventura que transcurre en una tierra inexplorada y traicionera, donde criaturas fantásticas aguardan a los legendarios Clade, una familia de exploradores cuyas diferencias amenazan con derribar su última misión que es, por lejos, la más crítica. Dirigido por Don Hall (ganador del Oscar® por GRANDES HÉROES, RAYA Y EL ÚLTIMO DRAGÓN), codirigida y con guion de Qui Nguyen (coguionista de RAYA Y EL ÚLTIMO DRAGÓN) y producida por Roy Conli (ganador del Oscar® por GRANDES HÉROES, ENREDADOS), UN MUNDO EXTRAÑO se estrenará el 24 noviembre de 2022.

PINOCHO

El ganador del Oscar® Guillermo del Toro y la galardonada leyenda de la animación Mark Gustafson reinventan el cuento clásico del mítico niño de madera con una fabulosa obra maestra que lleva a Pinocho a una aventura mágica que trasciende mundos y revela el poder vivificante del amor.

Duración: 117 minutos Distribución: MACO Cine

ELLA DIJO

La dos veces nominada al Premio de la Academia®, Carey Mulligan (Hermosa venganza, Enseñanza de vida) y Zoe Kazan (miniserie The Plot Against America, Un amor inseparable) interpretan a las reporteras del New York Times, Megan Twohey y Jodi Kantor, quienes juntas publicaron una de las historias más importantes de una generación, una historia que ayudó a impulsar el movimiento #MeToo, movimiento que eliminó décadas de silencio en torno al tema de agresión sexual en Hollywood y alteró la cultura estadounidense para siempre.

De los productores de las películas ganadoras del Premio de la Academia®, 12 años de esclavitud, Luz de luna, Minari. Historia de mi familia, Selma: El poder de un sueño y La Gran Apuesta, y del productor nominado al Premio de la Academia®, por La noche más oscura y Escándalo Americano, la película está basada en el bestseller del New York Times, She Said: Breaking the Sexual Harassment Story That Helped Ignite a Movement.

Dirigida por: Maria Schrader. Escrita por: Rebecca Lenkiewicz. Elenco: Carey Mulligan, Zoe Kazan. Productora: Brad Pitt, Dede Gardner, Jeremy Kleiner

1982, LA GESTA

1982 La Gesta” (Faro Films) son ochenta minutos de sentimientos de los que en ella participaron. Es el conflicto del Atlántico Sur a partir de la voz, el corazón y el alma de 22 veteranos. El director logró traspasar esa coraza invisible que suele formarse en los veteranos a partir de los estragos producidos por años de desmalvinización, y así elaboró un producto de sus historias de esos 74 días de 1982, con vivencias íntimas propias del ser humano cuando debe enfrentarse a situaciones límites.

Desde el comienzo, la palabra “gesta” está presente y en la introducción el espectador puede sorprenderse con aquellos personajes queridos por todos e injustamente olvidados, como es el caso del doctor René Favaloro, que había calificado el 2 de abril como “un día histórico”, y también desempolvaron a Juan Manuel Fangio quien justificó la recuperación al sostener que “no le quitamos nada a los ingleses”.

NATALIA, NATALIA

Con la actuación de Sofía Gala Castiglione y la dirección de Juan Bautista Stagnaro se conoce el film Natalia, Natalia. La película está centrada en la vida de Silvia Monteferrante (Castiglione) quien asiste al homenaje post mortem a quien fuera su ex marido. Allí le hacen entrega de los atributos personales, gorra y sable, ante su notoria incomodidad. También recibe el arma. Todo le hace sospechar que hubo algo más que una muerte accidental. De pronto se ve sumergida en una trama policial más oscura de lo que parece, y que despierta sentimientos de los que estuvo intentando escapar toda su vida. El film, en el que también actúa Diego Velázquez, marca el regreso al cine de Stagnaro, director de Casas de fuego (1993), La Furia (1997), El séptimo arcángel (2003) y Un día en el paraíso (2003). “En Natalia Natalia tomé el desafío de convertir a una mujer en el centro de un relato policial. Ya no la femme fatal, o la rubia tonta o la esposa abnegada o secuestrada; sino una mujer como personaje activo, inteligente y con secretos y la sensibilidad necesaria como para ser una atractiva protagonista”, aseguró Stagnaro. “Le añadí, como dirían los americanos, un importante plot de resolución que hace girar el eje de la historia y le da un sentido general al relato”, contó el director acerca del film que se podrá ver en los complejos Showcase y Hoyts.

EL HOMBRE INCONCLUSO

Un llamado desde Carmen del Sauce pide la captura del Oficial Julián Gianoglio. El Oficial, perplejo por el pedido, reconoce el nombre del lugar donde nació, pero al que nunca ha regresado y apenas recuerda. A su llegada, encuentra un pueblo conmocionado por el asesinato del Alemán, uno de sus más viejos habitantes. A medida que el misterio comienza a desenvolverse descubre que el principal sospechoso ha desaparecido, y que su nombre es también Julián Gianoglio. Para el Oficial, entonces, resolver este crimen significa resolver el enigma de su nombre duplicado.

FICHA TÉCNICA

Dirección y Guión: Matías Bertilotti. Producción: Luis A. Sartor. Producción Ejecutiva: Luis Sartor, Jonathan Daniele,. Juan Ferreira y Franco Valsecchi. Asistente de Dirección: Marcelo Brigante. Dirección de Fotografía: Ignacio Echeberria. Dirección de Arte: Axel Monsu. Montaje: Alberto Ponce (SAE). Música: Antonio del Favero y Felipe Cadenasso. Dirección de Sonido: Javier Stavropulos (ASA). Vestuario: Jimena “Peta” Acevedo y Amancay Villalba. Maquillaje: Mónica I. Acuña. Duración: 81 min.. Género: Policial. País: Argentina

El costo de las entradas