Romero dura con la oposición: “¿Es tan difícil decir la verdad y no mentirle a la gente?”

Le cuestionó la edil radical Marianela Romero al Frente de Todos en la Comisión de Legislación en el tratamiento del Proyecto de Comunicación mediante el cual se le solicita al Ministerio de Salud bonaerense que realice gestiones tendientes a la apertura de un Centro de Lactancia Materna y un Banco de Leche Materna en el Hospital Interzonal Especializado Materno Infantil Don Victorio Tetamanti.

Un expediente que no prometía llevar mucho tiempo de debate, la chicana política metió a la cola, y el Frente de Todos defendió la gestión de salud de Kicillof y propuso que en el CEMA se cree el centro de Lactancia Materna.

“La ley provincial no dispone territorialmente cómo deben implementarse o donde deben estar los bancos de leche, los dispositivos están previstos de tal manera para que se mantengan, no es que se deben trasladar”, sostuvo el edil opositor Vito Amalfintano y fue en ese momento en el que la edil de la UCR se enojó y dijo: “Yo no quiero seguir discutiendo sobre este expediente, los votos están dados para avanzar con la Comunicación y que el Frente se abstenga, pero no quiero que se mienta, no quiero que quede grabado que las madres pueden hacer algo que no pueden hacer”.

“¿Es tan difícil decir la verdad y no mentirle a la gente? Las madres hoy en Mar del Plata no pueden hacer donación de leche materna, si tienen un lactario donde pueden amamantar a sus hijos a quienes pidan que lo amamanten, pero no puede hacer donación”, sentenció.

Finalmente, con la abstención del Frente de Todos, quedó aprobado el expediente de comunicación y seguirá el tema su curso legislativo.