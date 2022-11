Pasito a Pasito: Se aprobó en Legislación el expediente de los decks y falta Hacienda

La Comisión de Legislación aprobó en la mañana del miércoles el nuevo proyecto para regular los decks en el Partido de General Pueyrredon, expediente 1444, que llegó a la reunión presidida por el edil de la UCR Daniel Núñez con el aval de la Comisión de Obras e Industria.

Ahora, resta que el expediente sea aprobado en la Comisión de Hacienda para que finalmente sea tratado en la próxima Sesión del Concejo Deliberante que aún no tiene fecha confirmada.

El expediente se aprobó con los votos de Juntos por el Cambio, y la abstención del Frente de Todos. “Este proyecto tuvo varias modificaciones, una redacción que tomó la mirada de todas las áreas intervinientes, algo que se había propuesto por concejales del Frente de Todos. Está para aprobarse”, comenzó diciendo el edil Nuñez.

Por su parte, Paula Mantero, de Acción Marplatense, si bien no forma parte de la Comisión, participó como oyente e intervino para asegurar “hemos escuchado a distintos actores sociales, y en función de la nota presentada por la Cámara Textil, donde solicitan la posibilidad de ser escuchados, nos parece pertinente darles lugar porque escuchamos y no me parece menor tener la posibilidad de que se sientan escuchados, democráticamente a todos los escuchamos. Siento que la Cámara Textil y los comerciantes de la zona de Güemes no se sintieron escuchados y están interpelándonos por los medios y redes sociales y desde el Bloque solicitamos que tengan la posibilidad de participar de esta o la próxima Comisión”.

Por su parte, Angélica Gonzalez, presidente de la Comisión de Obras aseguró que en su comisión”fueron recibidos UCIP (Unión del Comercio, la Industria y la Producción) y Apyme (Asamblea de Pequeños y Medianos Empresarios). La Cámara Textil estuvo presente en una Comisión de obras, están hiper enterados y figura en el expediente todo lo que sugirieron para la modificación de los decks”.

Asimismo, la edil Marianela Romero de la UCR, sostuvo: “Debemos avanzar para darle una claridad a la ciudadanía, y de cuál va a ser la definición en cuanto a la postura de los decks. Nosotros desde el bloque ya la manifestamos y la vamos a mantener. Será potestad de la Comisión de Hacienda resolver si decide volver a escuchar o no a la Cámara Textil”.