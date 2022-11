Osorno dijo que el fin de semana fue “flojo”: La ocupación hotelera no superó el 80% 

Luego de haber finalizado otro fin de semana largo, el presidente de la Asociación Hotelera de Mar del Plata, Jesús Osorno, en diálogo con “el Retrato…” expresó que, a consecuencia del mal clima pronosticado, la ocupación rondó entre un 70 y un 80% y aseguró que “fue más flojo de lo esperado”.

Cabe destacar que un millón y medio de turistas se movilizaron por todo el país en el marco del fin de semana largo. Según los relevamientos del Observatorio Argentino de Turismo (OAT), los principales destinos del país, como Puerto Iguazú, Mar del Plata, Villa Carlos Paz, Rosario, Colón, Salta, San Carlos de Bariloche, Mendoza, San Martín de los Andes, El Calafate y Ushuaia, tuvieron una ocupación que rondó el 90%.

Además, destinos emergentes como Antofagasta de la Sierra (Catamarca), Tafí Viejo (Tucumán), Bella Vista (Corrientes), Melincué (Santa Fe), Calingasta (San Juan), Huerta Grande (Córdoba) y Tolhuin (Tierra del Fuego) tuvieron ocupación plena. De acuerdo a la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), el impacto económico superó los $27 mil millones.

El presidente de la Asociación Hotelera de Mar del Plata, Jesús Osorno, en diálogo con “el Retrato…” adelantó que, si bien por el momento no hay números exactos, la ciudad registró un porcentaje de ocupación que rondó entre el 70 y el 80%. “El clima no ayudó e hizo caer muchas reservas. No fue un buen fin de semana”, precisó y aseguró: “Fue más flojo de lo esperado”.

Al ser consultado por “el Retrato…” sobre el próximo fin de semana largo que se avecina en diciembre, señaló que, si bien desde el sector se mantienen optimistas, “hay que ver, porque el pronóstico estropea cualquier plan”.

“Nos estamos preparando con mucho optimismo para la temporada, recién en diciembre se van a poder definir las reservas para el verano. Es muy difícil que la gente reserve a esta altura para enero”, completó el referente de la Asociación Hotelera de Mar del Plata, Jesús Osorno, en diálogo con “el Retrato…”