¡A cuidarse! Comienza a regir en sistema de fotomultas: Van desde los $ 27.270 a $ 181.800

A partir de este miércoles 23 de noviembre, en el partido de General Pueyrredon, comenzará a regir el nuevo sistema de fotomultas, el cual se suma a las zonas vigiladas por cámaras de seguridad desde el COM. En esta primera etapa las infracciones se detectarán en 16 puntos estratégicos de la ciudad, y luego se sumarán 24 sitios más.

Con el nuevo sistema, las infracciones que se sancionan son cruzar los semáforos en rojo, exceder la velocidad máxima o invadir la senda peatonal. El costo de cada multa está calculado en Unidades Fijas, que para los meses de noviembre y diciembre cada unidad de medida pasó a tener un valor de $181,80 cada una desde el 1° de noviembre hasta el 31 de diciembre, según lo establecido como por el precio del litro de nafta de mayor octanaje en la sede de La Plata del Automóvil Club Argentino.

Teniendo en cuenta esto, las multas por exceso de velocidad pueden ir entre 150 y 1.000 UF, lo que equivale a valores entre $27.270 y $181.800. Asimismo, pasar un semáforo en rojo oscila entre las 300 y las 1.000 UF, es decir, entre $54.540 y $181.800; y no respetar las sendas peatonales, se estableció que la infracción oscile entre 50 y 100 UF, lo que representa entre $9.090 y $18.180.

En diálogo con “el Retrato…”, Eugenio, un taxista de la ciudad dijo: “para los taxistas, colectiveros, el que trabaja con el volante va a ser bravo, porque no están bien marcadas las cámaras todavía. Por ahí vas atrás de un camión, te corta un semáforo y no lo ves”.

Consultado sobre si la fotomulta reducirá los siniestros viales dijo: “el que anda loco, va a seguir andando loco. Yo hace 45 años que soy tachero, hasta ahora no tuve que pagar ni una boleta, siempre me cuido y ahora me voy a seguir cuidando más, porque pueden salir 100 mil pesos una multa que es lo que puede quedar por mes, cuando trabajo mucho. Lo que si, fue por decreto y eso no es democracia, el Intendente lo hizo por decreto porque el Concejo no lo aprobaba, entonces ¿para qué estamos en democracia, no?”, terminó.

Por su parte, Sergio, un jubilado, sostuvo: “No me parece mal, en todas partes del mundo y del país tienen fotomultas. A mi me gustaría que haya educación y que se enseñe, que no sea un caza bobo, quizás me equivoco, pero sin educación vial no va a servir”. Consultado sobre si está en conocimiento de los puntos donde se instalaron las cámaras dijo: “No tengo idea, pero me dijeron que van a estar con un cartel que las señale, así que me voy a enterar cuando pase por alguna”.

Desde el Observatorio de Seguridad Vial de la Municipalidad de General Pueyrredon se realizaron diferentes análisis de la siniestralidad vial en el Partido, con el objetivo de obtener los puntos críticos durante el período 2019-2022. Estos nodos fueron jerarquizados no sólo cuantitativamente (cantidad de siniestros), sino que también se los clasificó cualitativamente (consecuencias lesivas), teniendo en cuenta la presencia o no de semáforos, para definir la tipología de equipo a instalar.

En el caso de los nodos no semaforizados, se interviene con cinemómetros y en las localizaciones gestionadas por sistema semafórico, se procede a la instalación de equipos que detectan violación de luz roja e invasión de sendas peatonales. En definitiva, dicho equipamiento se instaló en localizaciones que responden a los puntos críticos de la siniestralidad vial del partido.

Toda la información está disponible en www.mardelplata.gob.ar/videovigilancia , con el mapeo y el detalle de los equipos instalados, lo que está en proceso de instalación y lo que está en proceso de factibilidad técnica.

¿Dónde están las primeras fotomultas?

Las que controlan la velocidad:

Av. Constitución y Patagones

Av. Juan B. Justo y Alvear

Av. Mario Bravo y Talcahuano

Las que controlan el cruce semafórico:

Av. Colón y Av. Jara

Av. Arturo Alió y Av. Luro

Av. Edison y Magallanes

Av. Fortunato de la Plaza y Juramento

Av. Fortunato de la Plaza y Gianelli

Av. Juan B. Justo y Diagonal Canosa

Av. Luro y Tres Arroyos

Av. Juan B. Justo y Talcahuano

Av. Fortunato de la Plaza y Av. Edison

Av. Juan B. Justo y Av. Independencia

Av. Luro y Leguizamón

Av. Presidente Perón y 12 de Octubre

Av. Edison y Av. Mario Bravo