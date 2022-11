La CGT pidió que la justicia levante la medida que frena la exploración offshore

Mediante una carta presentada a la Cámara de Apelaciones, la CGT regional Mar del Plata solicitó que se consideren sus opiniones y consideraciones sobre la exploración offshore y reclamó que se levante la medida cautelar para que las empresas adjudicatarias puedan comenzar a trabajar en la Cuenca Argentina Norte. Acusan que el Juez Martin no actúa con imparcialidad.

“Creemos que el señor Juez Martin tiene posición tomada en contra de la actividad hidrocarburífera y va a proseguir con sus pedidos de estudios e información hasta el infinito”, denuncia el escrito presentado a la justicia.

Sobre la cuestión ambiental, que tanto debate ha generado, desde la Confederación aseguraron que “somos los primeros preocupados por el cuidado del medio ambiente y de sostener y mejorar la industria del turismo en nuestra ciudad. Por ello hemos pedido todas las explicaciones y resguardos en materia de seguridad laboral y ambiental, respuestas que han sido claras y contundentes”.

En la presentación se deja en claro que la posición adoptada por los gremios responde a un proceso de intercambio de información con diversos actores entre los que destacaron: el Gobernador de la Provincia de Buenos Aires, la Secretaría de Energía de la Nación, funcionarios del Ministerio de Ambiente, técnicos de YPF, empresarios locales. También recordaron que en la Audiencia Pública realizada en el Concejo Deliberante de nuestra ciudad “todas las opiniones fueron absolutamente coincidentes. Si la exploración de hidrocarburos mar adentro tiene éxito, esto significará una enorme oportunidad de desarrollo económico, científico y social para nuestra ciudad, para la provincia y para el país”.

“Como representantes de los setenta y siete gremios que integran nuestra organización, venimos a peticionar que nuestra voz sea escuchada por los señores jueces. No pretendemos ingresar en el debate técnico- jurídico del expediente, que no es el ámbito de nuestra incumbencia. Nos expresamos desde la vivencia de luchar por quienes no llegan a fin de mes con su sueldo y de quienes ni siquiera tienen un sueldo, y sueñan con la esperanza de conseguir un trabajo”, aclara la misiva presentada en la Cámara de Apelaciones.

Finalmente desde la CGT solicitaron que “así como el Juez Martin considera las opiniones de Greenpeace y la Asociación de Surfers, esperamos que considere la opinión de quienes representamos a 77 organizaciones y más de 200 mil trabajadores afiliados”.