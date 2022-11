Avanza el rellenado de arena de Playa Grande merced a acuerdo con el Consorcio Portuario

Luego del convenio firmado entre el Puerto de Mar del Plata y el Consorcio del Complejo Playa Grande de entrega gratuita de arena excedente en cercanías de la Reserva Natural para relleno artificial entre Escollera Norte y La Normandina, Gabriel Felizia en diálogo con “el Retrato…” expresó que “Playa Grande es la que sufre la intersección más importante de toda la deriva litoral del puerto de Mar del Plata, que no recibe arena naturalmente, sino que se la está llevando”.

Cabe recordar que autoridades del Consorcio Portuario Regional Mar del Plata firmaron un convenio con el Consorcio del Complejo Playa Grande para que arena excedente que actualmente obstruye la infraestructura de pasarela y bajadas hacia playas de jurisdicción portuaria pueda ser retirada y distribuida en el sector público comprendido entre Escollera Norte y el complejo La Normandina para recuperar extensión y ancho de la franja de uso público.

El presidente del Consorcio Portuario Regional Mar del Plata, Gabriel Felizia, en diálogo con “el Retrato…” manifestó que “el convenio se firmó este año, tal como se hizo en 2020” y que el objetivo es retener la mayor cantidad de arena y que pase la menor cantidad por el sector, que es donde hay más arena, hacia el espejo de agua.

“Playa Grande es la que sufre la intersección más importante de toda la deriva litoral del puerto de Mar del Plata, que no recibe arena naturalmente, sino que se la está llevando, tal como sucedió en Playa Chica, que el mar se llevó la arena, no hubo reposición y se perdió la playa”, sostuvo al mismo tiempo que comentó que “se está entregando la arena a costo de removerla y transportarla”.

Asimismo, detalló que “es una muy buena cantidad de arena” la que se va a poner. “Lo que nosotros hacemos es limpiar todo ese sector, ellos pusieron todo el equipamiento, se cargaron los camiones y se llevaron a Playa Grande”, precisó al mismo tiempo que comentó que las obras culminarían durante este mes, previo a la temporada.

“Los movimientos se hacen en horarios que no afecten el funcionamiento de la playa. Se va haciendo año a año en función de la necesidad. Se acumula mucha arena, porque el viento trae arena, pega contra la baranda de la pasarela y se deposita”, sostuvo a la vez que comentó que, por ello, en el 2021 hicieron el trabajo de enquinchado, donde se juntó mucha arena.

-¿Podremos tener alguna vez algún refulado de arena?

-Estamos trabajando en el dragado que viene, que será dentro de 24 meses. Estamos trabajando con la provincia de Buenos Aires para que la arena apta para playa sea volcada a las playas, no a 5 o 10 millas como ocurrió en el dragado anterior.

-¿Cómo es el procedimiento del dragado?

-Es un procedimiento que lleva varios meses y que tiene que ver con el perfil del dragado que se quiere hacer, que es con refulado o sin refulado. La diferencia son varios millones de dólares. El Consorcio puede ceder la arena, pero no el costo de extraerla, transportarla y dejarla en un lugar determinado.

-¿Cómo está el tema desguace de los buques inactivos?

-Ya retiramos 12 buques. Cuando llegamos no había ninguna previsión para sacar ninguno. Primero, hicimos acuerdos con los astilleros, que siguen vigentes. Logramos poner en funcionamiento el varadero de la base, modificando el contrato que era imposible de cumplir por ninguna de las partes. Se trabajó muy bien con La Armada y hoy el Madrid es una realidad. Ya se va a subir a seco y automáticamente va a ingresar otro buque para seguir con el siguiente. Hay buques que se han retirado del puerto y con eso se van liberando metros de amarre en el puerto, lo cual es una tarea que va a llevar entre 3 y cuatro años, pero tenemos las herramientas que nos va a permitir hacer un trabajo continuo, no que se detengan por no tener un lugar concreto.

Sobre el acuerdo

El acuerdo busca un doble beneficio que es recuperar el diseño y prestaciones originales de los recorridos peatonales sobre arenas próximas a la Reserva Natural del Puerto y, por otro, reducir el habitual y constante impacto del avance del mar y merma de superficie seca en el frente de Playa Grande.

El material excedente es cedido por el Puerto de Mar del Plata y el costo total del operativo lo asume el Consorcio del Complejo de Playa Grande, integrado por los concesionarios de balnearios del sector.