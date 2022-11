Piden que la búsqueda de remisero Barrera no cese: “Esto es desesperante”

Desde el 19 de septiembre no se sabe nada de Matías Barrera, un remisero de 32 años, que es desesperadamente buscado por su familia y la polícia. Durante el mediodía del viernes sus familiares se manifestaron en la puerta de Tribunales para pedir que la investigación sobre su paradero no termine.

Claudia, su mamá, después de ser atendida por la fiscal de la causa, Romina Díaz, en diálogo con “el Retrato…”, aseguró: “nos dieron la respuesta de siempre, nos dicen que se agotan las pistas, que no saben dónde está mi hijo, que está con vida, que se mueve de un lado a otro pero no pueden dar con su paradero”.

“La última persona que lo vio fue el 26 de septiembre en el Centro de Salud de Playa Serena, donde mi hijo pidió que lo atienda un psicólogo, pero no lo atendieron. Desde ahí no sabemos más y dicen que se agotaron las pistas”, agregó la mamá de Matías (FOTO).

En esta línea la señora agregó: “Esto es desesperante, si alguien lo vio, que llame al 911. No pasa nada si se fue, no es delito, que me llame. No se lo que pudo haber pasado, no lo sé, hace dos meses que no lo veo, es desesperante”.

Asimismo relató que desde el Municipio la están acompañando, “están constantemente fijándose como va todo, pero la fiscal nos da siempre la misma respuesta. Dicen que no encuentran nada, que dejó el auto cerrado y se fue. Pero hay cosas que no cierran, y yo no tengo respuestas. La policía lo está buscando”

Finalmente aseguró: “vamos a seguir pidiendo que sigan la causa, porque esto no puede quedar así, esto ya es demasiado”, agregó Claudia.