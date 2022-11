Micaela Carballo una balcarceña que triunfa con su música de película

En el marco de la presentación del concierto interpretado por “Contra viento y Madera” que hará el próximo 25 de noviembre en Mar del Plata, la reconocida artista balcarceña, Micaela Carballo, en diálogo con “el Retrato…” desde Londres expresó que Julia Mas, Julieta Blanco, Luciana Savoy y Sabrina Pugliese junto al Foro Argentino de Compositoras van a hacer un concierto, en el cual se van a hacer algunas obras de distintas compositoras, entre ellas una es mía: “Volar a Buenos Aires”, que se estrenó en Londres este año. “Fue muy especial, ya que se dio en el marco de la guerra de Rusia y Ucrania”, aseguró.

Cabe destacar que Micaela Carballo, es una joven balcarceña que es compositora de bandas sonoras, al mismo tiempo es instructora en la materia Audición en la Escuela de Cine ENERC y en la materia Musicalización en la Sede NOA de ENERC como así también forma parte de diferentes grupos de mujeres compositoras como el Foro Argentino de Compositoras en Argentina y Alliance for Women Film Composers en U.S.

Concierto “Contra viento y Madera” en Mar del Plata

En dialogó con “el Retrato…” Micaela repasó sus pasos en la carrera, lo que se viene como así también hizo hincapié en la presentación de la obra “Contra viento y Madera” que hará el próximo 25 en la ciudad en el Espacio Colectivo de Experiencias Musicales, Foro Argentino de Compositoras, situado en calle La Rioja 2065, y que tendrá como protagonistas a Julia Mas, Julieta Blanco, Luciana Savoy y Sabrina Pugliese.

En dialogó con “el Retrato…” Micaela repasó sus pasos en la carrera, lo que se viene como así también hizo hincapié en la presentación del concierto que interpretará “Contra viento y Madera” el próximo 25 en la ciudad en el Espacio Colectivo de Experiencias Musicales, situado en calle La Rioja 2065, concierto organizado por el Foro Argentino de Compositoras y que tendrá como protagonistas a Julia Mas, Julieta Blanco, Luciana Savoy y Sabrina Pugliese. Se interpretarán además obras de las compositoras Laura Alberti, Julieta Casarin, Cecilia Fiorentino, Noemí Sozzi, Nora Bologna y Laura Otero.

“Julia Mas, Julieta Blanco, Luciana Savoy y Sabrina Pugliese junto al Foro Argentino de Compositoras van a hacer un concierto y se van a hacer algunas obras de distintas artistas, entre ellas una mía: “Volar a Buenos Aires”, que se estrenó en Londres este año y que tiene un aire a tango”, explicó la artista que ganó en 2016 la beca de la Fundación Carolina para estudiar el Master de Composición de Bandas Sonoras en España y que 2019 fue seleccionada para realizar el workshop Los Angeles Film Conducing Intensive en Warner Bros, Los Angeles, y hoy se perfecciona en Londres.

“El tango y la música internacional gusta en Londres”

Además, Micaela destacó que la obra “fue muy especial, ya que se dio en el marco de la guerra de Rusia y Ucrania” y añadió: “Todo lo que sea tango y música internacional gusta mucho en Londres” a la vez que comentó que también llevó adelante la obra “Tiempo de Nostalgia”, que recientemente se tocó en Argentina y fue compuesta para un corto. “La idea era componer un tango que represente la nostalgia de Buenos Aires en los años 30”, describió.

-¿Extrañas Argentina?

-Extraño al país como país, porque Argentina es hermoso y de hecho acá me la paso hablando de eso, pero tengo buenas y malas experiencias. Culturalmente es un país muy complicado y en el cual es muy difícil hacerse el lugar como músico, compositor o compositora. Por eso, ahora se están haciendo esos conciertos, lo cual es súper lindo, porque se le está dando un lugar a los músicos argentinos que viven en el país y a los que viven en el exterior.

-¿Cuánto hace que vivís en Londres?

-Estuve primeramente viviendo un año en España. Ahora hace un año y medio que estoy en Londres, donde estoy haciendo el máster en composición especializado en música de cine.

En ese contexto, Micaela, que ya dirigió la ópera “The Fairy Queen” en el año 2010, en el teatro Coliseo Podestá de La Plata y compuso obras corales, “The melancoly dead of Oyster boy” y “Ha ka’awy”, obra contemporánea para coro, dos sopranos solistas y grupo instrumental, que estrenó y dirigió en La Plata en el año 2013, hizo hincapié en sus objetivos y en lo que actualmente se encuentra realizando.

“La Inmensidad” una película argentina con su música

“Estoy terminando de componer la música para una película argentina, que ya está casi finalizada y que se llama “La Inmensidad”. Tuve la suerte de poder grabar la música en el Royal College of Music de Londres, aproveche la posibilidad por estar estudiando ahí”, aseguró a la vez que agregó que, incluso, recibieron el apoyo del Fondo Nacional de las Artes en el 2021 y comentó que el objetivo es presentar el film en festivales nacionales e internacionales.

Cabe señalar que “La Inmensidad” fue dirigida y guionada por Sabrina Odoguardio y entre los actores se destacan Emiliano Candau, Florencia Ochiuzzo, Leandro Piccolo

Asimismo, la reconocida artista, que también trabajó como compositora para teatro en los talleres de integración por el arte del Teatro Argentino de La Plata y en diversas obras teatrales independientes de La Plata, Buenos Aires, Mar del Plata y Barcelona, destacó: “Londres es una ciudad muy cultural, muy artística y cinematográfica. Caminas por las calles y sentís que estás caminando dentro de una película. La historia está muy preservada”.

“Siempre me choca un poco la historia que tenemos en Argentina con Inglaterra: por un lado, admiración total por toda la historia y cultura que tienen y, por otro, ese enojo por lo que pasó con Inglaterra”, confesó la joven que también compuso la música original para distintos proyectos audiovisuales, uno de los más destacados “Dubicel”, para orquesta sinfónica (Celeste Estudio Creativo, La Plata) cuya música fue grabada por “Bratislava Symphony Orchestra” en el año 2016 en la ciudad de Bratislava.

El futbol también es parte de la vida de los artistas

En ese contexto la joven, que en 2017 participó como compositora en un proyecto interdisciplinario llamado Opera Le Corbusier, en la Casa Curutchet de La Plata mientras que en 2019 dirigió y grabó dos proyectos de música original para orquesta sinfónica, “HB” (tráiler de animación para una serie animada) y “Tiempo de nostalgia” (tráiler para una película de ficción) con la orquesta “Hollywood Studio Symphony” en Warner Bros Studios, resaltó que Londres “es una ciudad muy cosmopolita, casi todos son extranjeros y te sentís bienvenido” al mismo tiempo que se refirió al Mundial de Fútbol que se aproxima y resaltó: “Yo lo único que les dije es que nosotros íbamos a ganar y todos estaban de acuerdo. Todo el mundo conoce al fútbol argentino y a Messi, por más que no les interese el deporte en puntual”.

Estrenos que llevan el sello de la joven balcarceña

En otro pasaje de la charla con “el Retrato…”, Micaela contó que “el mes pasado estrené mi obra “Road to finding loyalty” en la Universidad de Edimburgo, fue un encargo de una obra para piano solo que tuve que tocar en la “School of Divinity”

Por otra parte “En Argentina se presentó otra de mis obras,”Tiempo de nostalgia” , habiendo sido el concierto organizado por la Asociación Argentina de Compositores, junto a la Orquesta Sinfonica Municipal Musicas Argentina de San Martin, dirigida por Pedro Vercesi.

Recordó que el 5 de noviembre “se estrenó en Bristol Jaguar Spirit, el documental al que le compuse la musica original dirigido por Emi Kondo (Costa Rica) que trata sobre la venta ilegal de partes de jaguar en Bolivia

-¿Cuándo tenés pensado regresar al país?

-En julio termino el máster.

Un Foro con profesionales de alto nivel artístico

Carballo señaló que “el Foro Argentino de Compositoras es una ONG y la 1ª en la Argentina de género. Fue creado en el año 2004 como iniciativa de la Compositora y Profesora Amanda Guerreño y la Compositora y Profesora Irma Urteaga, con el propósito de difundir las obras de sus asociadas. Su presidenta actual es Nelly Beatriz Gomez y la Vicepresidenta Eva Irene Lopszyc”.

Sus miembros de distintos estilos tienen la posibilidad además de incorporar otros como la música popular, electrónica, electroacústica y también intercalando a compositores argentinos como invitados.

En cuanto a sus integrantes, todas ellas profesionales de alto nivel artístico, trabajan con un entendimiento que les permite redondear una importante y fructífera labor a futuro, de acuerdo al camino trazado y regido por criterios de progreso y excelencia.