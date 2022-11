Fernando Alfredo Tauber declarado Visitante Notable

En una emotiva ceremonia la Presidenta del Concejo Deliberante de General Pueyrredon, Marina Sánchez Herrero, encabezó el acto de entrega del título “Visitante Notable” al Doctor Fernando Alfredo Tauber, Vicepresidente Académico de la Universidad Nacional de La Plata.

El acto se desarrolló en el recinto de sesiones, donde asistieron los concejales Marianela Romero y Daniel Núñez (UCR); el diputado provincial Maximiliano Abad (UCR); el rector de la Universidad Nacional de Mar del Plata (UNMdP), Alfredo Lazzeretti, y la vicerrectora, Silvia Berardo; autoridades de la Facultad de Derecho UNMDP: el decano Guillermo Lorenzo, junto a secretarios de su gabinete. También estuvieron por parte de la UTN, el decano Fernando Scholtus; demás integrantes de la comunidad universitaria e invitados especiales, entre ellos el Presidente del Colegio de Abogados de Mar del Plata, Dr. Leandro Gabas.

En sus palabras de bienvenida, Sánchez Herrero expresó: “El Doctor Fernando Alfredo Tauber es uno de esos valiosos hombres de la investigación académica y la promoción de la enseñanza en la República Argentina. Es un referente ineludible de la Universidad Nacional de La Plata y se distingue con nitidez por una trayectoria que se puede considerar extensa y prestigiosa. También es un apasionado investigador, una persona comprometida con la divulgación, que se destaca por sus aportes permanentes en defensa de la educación pública”.

Además la titular del Cuerpo destacó: “Estoy convencida que necesitamos más mujeres y hombres como Tauber, que antepongan siempre el “nosotros” sobre el “yo”; más personas que sean empáticas, que se “preocupen” y “ocupen”, sobre todo, de ofrecer, instalar y consolidar las condiciones para una sociedad más inclusiva, igualitaria, que habilite el acceso mayoritario de los sectores postergados a los estudios del nivel superior. Estamos ante un hombre del que podríamos dedicar horas a desmenuzar cada detalle interesante y valioso de su currículum y observaríamos con admiración, todo lo que ha hecho, lo que ha promovido y lo que ha generado en el espacio académico”.

Por su parte, el Rector de la UNMdP, Alfredo Lazzeretti, dijo: “Hablar de Tauber es hablar de la reforma universitaria, del co-gobierno, de la importancia del pensamiento científico, creando conocimiento propio y soberanía del país. Es la universidad del compromiso social, integrada a la sociedad de la que forma parte, que trata de estar cerca de la gente. Ha contribuido a que muchos municipios tengan planificación de desarrollo estratégico propio. Por eso estoy muy contento de que este reconocimiento merecido se haga por tu persona y tu trayectoria”.

Finalmente, Tauber se expresó sobre el reconocimiento: “Gracias a todos los concejales que han acompañado esta iniciativa, esta distinción. La agradezco y la llevo en el alma, no sólo en lo personal, sino como miembro de una Universidad pública. Como los concejos deliberantes, las universidades representan el valor de la democracia de una manera apológica. Es sobre lo que nos preocupamos los equipos de gestión. No creemos en el pensamiento único, al contrario. Creemos en la interpelación, en el debate, en la diferencia y el respeto por ella. Cuando hemos sido elegidos por amplia mayoría es por el apoyo de todos, más allá de los pensamientos personales. Lo que nos une como dato de democracia madura es convivir en la diferencia procurando que la Universidad avance. Todos tenemos desde matices a grandes diferencias, pero buscamos el consenso. En nombre del sistema universitario me pongo a disposición para pensar juntos en bien de nuestra comunidad”.

Cabe destacar que el acto mediante Ordenanza Nº 19.891 el Concejo Deliberante de General Pueyrredon declaró “Visitante Notable” del Partido de General Pueyrredon al Doctor Fernando Alfredo Tauber “por su extensa trayectoria académica y sus aportes permanentes y de gestión en defensa de la educación pública”.