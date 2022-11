“El mundial no alegrará el país y si nos va bien, voy a estar menos triste, no contenta”

Próximos al debut de la selección argentina en el mundial de fútbol, la consejera escolar, Mónica Lence, en diálogo con “el Retrato…” consideró que el hecho que los chicos tengan la posibilidad de ver los partidos dentro de los colegios “es sumamente positivo” y que se puede utilizar dicho evento para lograr un aprendizaje mayor.

En ese contexto, la referente del Consejo Escolar de General Pueyrredón, en conversación con “el Retrato…” analizó el tema del mundial en los colegios y adelantó que se dictaran clases normalmente en las fechas y horarios de los partidos de argentina y que el sistema será igual para todos los ámbitos: nacional, local y provincial.

“Hay clases en los días que juega Argentina, pero agregaron dos posibilidades: ver el partido en el ámbito escolar, lo cual se trataría dentro de un proyecto pedagógico y cada escuela analizaría sus recursos para poder hacerlo, o que los chicos puedan ingresar a cursar después de finalizado el partido de argentina o retirarse antes”, expresó Mónica Lence en conversación con “el Retrato…”

“Los padres pueden sacar a los chicos para ver el partido y devolverlos a las aulas cuando el mismo termine”, sostuvo y añadió que dicha posibilidad “no tiene ningún sentido porque las escuelas están abiertas y el partido lo pueden ver en las aulas” a la vez que considero que la primera posibilidad es la adecuada.

“Reglamentar lo que las familias deciden hacer no tiene sentido”, aseguró la referente del Consejo Escolar y comentó: “Que los chicos vean el mundial en los colegios es sumamente positivo desde todo punto vista, porque se le pueden agregar conocimientos de los países en geografía, historia, ciudadanía, matemática, etcétera”.

En ese contexto, Lence aseguró que también se debe tener en cuenta que para los chicos el mundial “tiene un interés muy fuerte y significativo” y que, por ello, utilizar dicho evento para lograr un aprendizaje “es extraordinario y la medida está bien” al mismo tiempo que aclaró: “No coincido con que no les pongan falta si deciden no ir al establecimiento”.

-¿Crees que con el Mundial se van a tapar otras cosas que están pasando?

-Lo que está pasando no se puede tapar con el Mundial ni con ninguna otra cosa. La gente está cansada. Todos vamos a tratar de disfrutar el mundial, en el marco de la realidad que nos toca, que no nos podemos escapar. El gobierno utiliza todo lo que está a su alcance para tratar de tapar, pero la gente no es tonta.

-¿Temes que pueda aumentar la inseguridad?

-Como ciudadana considero que puede pasar cualquier cosa. La sociedad está tratando de buscar esperanzadas desde donde puede y está con miedo.

“Hoy está todo mezclado. No entiendo por qué tienen que salir este tipo de resoluciones para naturalizar lo que nosotros como argentinos vivimos desde siempre”, completó al mismo tiempo que consideró: “Está todo muy triste. El mundial no va a alegrar el país. Solamente que si nos va bien, voy a estar menos triste, pero no contenta”.