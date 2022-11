Sofía Guzmán Rodríguez: “Cada vez hay más personas con diabetes”

Cada 14 de noviembre, se conmemora el Día Mundial de la Diabetes, una oportunidad para crear conciencia sobre el impacto de la diabetes en la salud de las personas, la prevención y el diagnóstico. El Municipio, a través de la secretaría de Salud, decidió conmemorar la fecha con actividades durante toda la semana.

Por eso, desde las 13.30 hs y hasta las 17 del miércoles , en la Catedral hubo una posta saludable en donde se dio información a la comunidad acerca de la enfermedad. La doctora Sofía Guzmán Rodríguez en diálogo con “el Retrato…” aseguró que la diabetes es una enfermedad que cada día afecta a más personas.

“Desde el servicio municipal de Diabetes, con todo el equipo y el programa Municipal, estamos realizando actividades preventivas y de promoción de la salud, abiertas a la comunidad. Ya estuvimos en todos los CAPS, hoy estamos en la Catedral haciendo medición de glucemia y dando información sobre alimentación saludable, actividad física y todo lo que debemos tener en cuenta para controlar mejor la diabetes”, explicó la profesional de la salud.

En este sentido, Guzmán Rodriguez se refirió a la carga genética que tiene la enfermedad: “el factor genético es algo que debemos tener en cuenta para hacer de manera temprana el control glucémico. Las personas que saben que tienen padres, abuelos, hermanos con diabetes, deben hacer un control temprano, en esas condiciones, a partir de los 40 años se recomienda hacer el control anualmente”.

Asimismo, consultada por el porcentaje de los marplatenses con diabetes, la profesional sostuvo: “no tenemos un número certero, pero los que trabajamos en la atención primaria de la salud lo hacemos con el programa PRODIABA que es el que nos suministra la medicación para aquellos que no cuentan con cobertura social. Tenemos aproximadamente 2700 pacientes inscriptos en ese programa, a eso hay que sumarle los pacientes que se atienden en el Hospital Regional y en la salud privada. Es un número muy alto, cada vez hay más personas con diabetes, es una enfermedad que viene creciendo, por eso es importante hacer concientización. Estamos pagando la post pandemia, con muchos diagnósticos recientes”.

“Es importante lograr un cambio en el estilo de vida, que es lo que más cuesta”, explicó Guzmán Rodríguez y agregó: “Ya no hablamos más de dietas, sino de plan de alimentación saludable, entonces estamos tratando de orientar a los vecinos y no nos olvidamos nunca de hablar de la actividad física, no se necesita ir al gimnasio ni hacer grandes deportes, simplemente salir a caminar una hora diaria todos los días es espectacular para controlar los niveles glucémicos”.

Sobre las enfermedades asociadas a la diabetes Guzmán Rodríguez dijo: “lo que más se asocia es la hipertensión, dislipemia o hipercolesterolemia. En los pacientes con diabetes tipo 1 las enfermedades que se asocian son la celiaquía y el hipertiroidismo, entonces hablamos un poco para concientizar en la búsqueda de estas enfermedades también”.

Asimismo, la profesional de la salud sostuvo que las actividades de la semana continúan en el CEMA, durante jueves y viernes, y el día domingo en el corredor saludable desde las 10 de la mañana.