El ruralista Esteban Area afirmó que “no hay un plan a largo plazo del Gobierno”

Luego que el gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof, decretara la declaración de emergencia y/o desastre agropecuario por sequía para varios distritos de la provincia de Buenos Aires, el vicepresidente de la Sociedad Rural de Mar del Plata, Esteban Area, en diálogo con “el Retrato…” aseguró que las pérdidas van a ser “significativas” como así también manifestó su preocupación en tanto las cuestiones climáticas, las limitaciones en el otorgamiento de créditos, el tipo de cambio y la falta de algunos insumos generan incertidumbre en el sector. “No hay un plan a largo plazo por parte del gobierno, sino que son parches que se van dando día a día”, remarcó.

Cabe destacar que, luego de un encuentro del mandatario con entidades rurales, del cual estuvieron Carbap, Coninagro, Federación Agraria, FEBAPRI, Sociedad Rural Argentina (SRA), Agricultura Familiar, Fecofe y Uatre, el gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof, decretó el viernes pasado la declaración de emergencia y/o desastre agropecuario por sequía para los distritos de San Pedro, Rojas, Salto, Ramallo, Junín, Arrecifes, Alberti, Chascomús, Suipacha, Lobos, San Vicente, Magdalena y Dolores.

“Se pidió que se decrete la emergencia agropecuaria por cada partido completo, no que cada productor tenga que solicitarle puntualmente por su situación”, sostuvo el vicepresidente de la Sociedad Rural de Mar del Plata, Esteban Area, en diálogo con “el Retrato…” al mismo tiempo que consideró que, “más allá que hubo una pérdida importante en los cultivos de granos finos por la falta de agua y sequía, con esta lluvia que se registro en los últimos días no va a decretarse la emergencia agropecuaria en la zona”.

En tal sentido, remarcó que este fin de semana se registró una importante cantidad de agua en toda la zona del sudeste de la provincia de Buenos Aires, como ser Balcarce, Mar Chiquita, General Pueyrredón y General Alvarado. “Esto no recupera los perfiles de suelo, pero da un alivio para la siembra que se viene realizando y para el llenado de los cultivos que más han sido afectados”, indicó.

“Hay zonas que han sufrido mucho la sequía a lo que se le suma las heladas que hubo, que provocaron una disminución del número de granos, lo cual da el rendimiento del cultivo de trigo y cebada. Eso, genera que algunos productores que sufrieron esas sequías tan intensas hagan reservas forrajeras para la hacienda, aunque no para granos. Las pérdidas van a ser significativas”, indicó.

Conforme a ello, Area detalló que las pérdidas van a ser significativas, hasta en algunos lugares mayores al 50%, pero que dependerán del lote y de la siembra en puntual, ya que son varios los factores que influyen.

“El productor es optimista siempre. El entusiasmo no se pierde, por ahora, pero es parte de esta actividad que se desarrolla a cielo abierto y donde el clima influye y afecta”, aseguró el referente de la Sociedad Rural en relación a lo que se viene al mismo tiempo que se refirió al tema de los mercados, donde se viven cambios “muy abruptos” en los precios, señaló.

“Hoy por hoy estas cuestiones climáticas, el tema de la guerra que continúa vigente entre Rusia y Ucrania y distintas cuestiones en otros países hacen que los precios de los cereales tengan fluctuaciones importantes, lo cual genera mayor incertidumbre aún”, completó.

A su vez, remarcó que “el tema del tipo de cambio genera también mayor incertidumbre al sector” y añadió que también faltan algunos insumos, lo cual genera aumentos de costos y pérdidas por no utilizar ese producto en puntual. “Hay productos que se usan en agricultura que no están y hay que reemplazarlos por otros, ya que son importados y por la falta de divisas no entran al país”, afirmó.

“Los créditos de los bancos están a tasas muy altas o son para productores que no tienen disponibilidad de granos de trigo y soja. El productor está obligado a liquidar todo el trigo y la soja si quiere acceder a un crédito bancario”, cuestionó y apuntó que “no hay un plan a largo plazo por parte del gobierno, sino que son parches que se van dando día a día, lo cual genera mayor incertidumbre a la producción”.

“El productor agropecuario en argentina tiene que llegar a hacer milagros, porque son muchas las cosas que están en juego y hay que encontrarle solución a todo”, aseguró el vicepresidente de la Sociedad Rural de Mar del Plata.

Por otra parte, se refirió al tema de la ganadería, la cual también se vio “muy afectada” a consecuencia de la sequía. “El crecimiento del pasto estaba prácticamente detenido por falta de agua. En primavera es donde se produce la explosión, pero al no haber humedad en los suelos se detuvo, lo cual generó miedo en los productores ganaderos por no tener el alimento para sus ganados”, explicó.

“El miedo en los productores generó que se haya liquidado mucha hacienda”, completó al mismo tiempo que comentó que los precios se mantienen desde marzo en el sector, pese a la inflación. “Los costos se le incrementan al productor y los precios del ganado vivo están frenados, lo cual genera preocupación en el sector”, afirmó Esteban Area a “el Retrato…”

Kicillof: “Desde el Estado tenemos la voluntad de contribuir y ayudar a los productores afectados”

Por último, cabe recordar las declaraciones del gobernador bonaerense en cuanto expresó: “Con la declaración de la emergencia, estamos dando una respuesta al sector porque comprendemos la situación que está atravesando y desde el Estado tenemos la voluntad de contribuir y ayudar a los productores afectados”.

“Aquellos que hayan visto afectado entre el 50% y el 79% de su producción o capacidad de producción, serán considerados en estado de Emergencia Agropecuaria y se les otorgará una prórroga del pago del impuesto Inmobiliario Rural, correspondiente al inmueble destinado al desarrollo de la actividad agropecuaria. En tanto, aquellos que hayan sufrido una afectación de entre el 80% y 100%, entrarán en la categoría de Desastre Agropecuario y serán eximidos del pago del impuesto rural, en proporción al porcentaje de la afectación de la explotación”, señaló el gobierno bonaerense.

Por último, expuso: “A su vez, la provincia ha puesto a disposición distintas líneas de financiamiento para mitigar el impacto de la emergencia climática que afectó a estas regiones, destinadas principalmente a pequeños y medianos productores”.

“En ese sentido, el Ministerio de Desarrollo Agrario ofrece un Aporte no Reintegrable para la Agricultura Familiar ante eventos climáticos adversos que otorga montos de hasta $200.000, destinados a la recomposición de la infraestructura dañada, la adquisición de insumos productivos para reiniciar el ciclo de producción y la reposición de animales muertos o afectados. También cuenta con una Línea de Financiamiento Ante Eventos Climáticos Extremos con montos de hasta $1.500.000 y tasa del 35% para el reinicio del ciclo productivo, y otra de Financiamiento para Prevención y Mitigación de Emergencias”, completó.