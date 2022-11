Macri: “No me gusta que me bajen, ni que me pongan en la pelea electoral”

El expresidente de la Nación, Mauricio Macri, en las últimas horas evitó dar definiciones sobre sus aspiraciones en los comicios de 2023 y afirmó que no le gusta que lo “bajen” pero que tampoco lo “suban” al ring electoral.

“No me gusta que me bajen ni que me pongan en ningún lado”, sostuvo en asl últimas horas el integrante y miembro fundador del PRO, a menos de un año de las elecciones 2023, en la que hay expectativa sobre su rol.

En el marco de una entrevista televisiva, como viene haciendo, Macri no dio definiciones electorales y expresó que se siente “cómodo” con debatir y profundizar ideas con los posibles candidatos de la coalición opositora.

“Me siento cómodo tratando de alentar a muchos dirigentes valiosos en todos los niveles que están queriendo liderar en sus ciudades, provincias o en el país”, destacó el líder de la oposición.

De cara a las elecciones 2023, el exmandatario nacional indicó que actualmente sólo tiene puesto el ojo en discutir ideas y propuestas puertas adentro del bloque de Juntos por el Cambio.

“El quién es importante, pero hoy estoy para debatir y profundizar ideas”, expresó el dirigente del PRO y luego destacó que siente que está “haciendo un mayor aporte que salir a la cancha a decir ‘quiero ser candidato’ ”En esta línea, Macri contó que se siente muy “esperanzado” por la actitud de la gente para el año que viene. “Como nunca antes veo una convicción de la mayoría de la sociedad a favor de un cambio profundo”, manifestó el expresidente.

“Existe una sociedad decidida a vivir dentro de la ley con sensatez”, dijo el referente de Juntos por el Cambio, a tan solo unos meses de las elecciones de 2023.

Respecto a la situación actual, el fundador del PRO confesó que está “triste” y “preocupado” por el “creciente deterioro” del país, por lo que arremetió contra el Gobierno nacional por “falta de rumbo” y por “no tener un plan” frente a lo que sucede.

Fue así que, el referente de Juntos por el Cambio expresó que el Frente de Todos, en vez de gobernar el país, “se ha dedicado a destruir oportunidades”. “El mundo está girando hacia América Latina y la Argentina está fuera del mapa”, subrayó Macri.

Según el dirigente de la oposición, esto ocurre porque “nadie invierte” en un país “donde existe un Pablo Moyano”, al hacer mención al método de protesta del sindicato de Camioneros.

Asimismo, el miembro fundador del PRO aseguró anoche que “nadie invierte” en una Nación donde se “inventan impuestos todos los días” o donde, incluso, “hay veinte dólares diferentes”.

En tanto, Macri se refirió a la resistencia que el kirchnerismo, sindicatos y organizaciones sociales y políticos le pueden llegar a oponer a un eventual gobierno de Juntos por el Cambio en 2023.

“Estamos comprando unos cascos especiales. Ya nos anticiparon que van a venir con piedras”, ironizó el referente del PRO, respecto a las próximas elecciones presidenciales.

En base a los comicios de 2023, Macri sostuvo que “no existe” la posibilidad de implementar una política gradualista como la que llevó adelante en 2015, ya que para él, la herencia que deje el Gobierno de Alberto Fernández “será mucho peor” a la situación con la que él terminó su mandato.

“Heredé el tercer subsuelo y prometí un edificio de 20 pisos. Pero llegué al piso 7°. El resultado fue insuficiente frente a una enorme expectativa, y no pude ganar la reelección. Ahora estos señores volvieron del 7°piso al 7° subsuelo”, señaló el ex mandatario.