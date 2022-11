Juan Duquez, el Vicepresidente de la Juventud de la UCR y su pasión por la política

Juan Duquez es un joven de 22 años, estudiante universitario avanzado de Licenciatura en Historia en la UNMDP, y recientemente electo Vicepresidente de la Juventud Radical de General Pueyrredon por la Lista 258 de Protagonismo Radical, espacio liderado por Gustavo Posse se refirió al comienzo de su camino en política enfatizando que “Es una pasión que comenzó desde muy chico. Mis abuelos maternos y paternos siempre me hablaron de política y de las cuestiones fundamentales de la historia argentina y de la actualidad” acotando que “desde que tengo uso de razón que en mi casa se siguieron las noticias, escuchábamos discursos y siempre se debatió de política económica, social y cultural”.

Mas adelante recordó que ya en su adolescencia comenzó “ a debatir mucho con mi vieja sobre historia, política y de como los tiempos iban cambiando” acotando que “esto fue Eso es lo que me llevo a estudiar historia y derecho político. Cuando arranqué la universidad me animé a participar de forma más comprometida. Siempre desde el activismo social y comunitario, ayudando en ONGs o dando una mano en comedores barriales”, reconociendo que “Nunca me sumé a la militancia partidaria porque veía que los la mayoría de los líderes no representaban los valores del partido”, y que “tampoco me sumé a la Franja porque no comparto las formas con las que se manejan. He visto situaciones de hostigamiento de parte de ellos, de prepotencia, de soberbia, de exclusión del otro. No había entendido la importancia de disputar espacios, de debatir desde adentro”.

Al referirse a cómo llegó a integrar la lista 258 dijo : “Yo conozco a Aldana (Echeverría Saravia) desde hace bastante. Hemos participado de un montón de actividades en distintos barrios vulnerables de la ciudad. Un día me propuso afiliarme al partido, y me terminó de convencer de participar en “protagonismo” cuando presentó a Gustavo Posse en el aniversario del partido. Después me ofreció integrar el armado de la lista de la Juventud Radical. Yo hace mucho vengo diciendo que los jóvenes tenemos que hacernos cargo, que somos el futuro. Ella me hizo entender que esa era la manera. Para mí, es un orgullo y un privilegio compartir la lista con Aldana. Muy pocas veces ví a una piba con esa potencia y vocación política”.

Acerca de la manera que vivió el triunfo de la lista el pasado domingo afirmó que “ Fue una noche gloriosa, sentí una euforia muy profunda. Lo primero que se me vino a la cabeza fue qué me diría mi abuelo, que falleció hace 4 meses. Él siempre me incentivó a participar y en cierta forma es parte de los resultados”.

“Por otro lado fue muy sorpresivo. No por la cantidad de afiliados que nos votaron porque más o menos podíamos saber cuántos jóvenes nos apoyaban. Pero no esperábamos tanta contundencia. Obtuvimos más de quinientos votos contra trescientos setenta y pico. De hecho cuando se selló la unidad en la Provincia pensamos que se podía replicar localmente, pero no nos dejaron ni acercarnos a la otra agrupación. Según ellos no éramos radicales”.

Recordó que “los ataques contra Aldana fueron constantes durante toda la campaña. Nos atacaron porque su abuelo supo ser un dirigente peronista y porque su padre es sindicalista. Nos acusan a nosotros de “peronizar” al radicalismo, pero los vídeos que se viralizaron eran de mujeres que decían que entregando un cupón, la Secretaria de Desarrollo Social, candidata por la Lista 123, te entregaría un bolsón de alimentos. Eso es despreciable, contrario a la ética de nuestro partido. Además, cómo si uno no pudiera pensar diferente a sus padres. Conozco hasta hermanos que son concejales por distintos espacios. Es una locura total”.

“Nos tuvimos que bancar insultos, discriminaciones, campañas de desprestigio. En Twitter nos han tachado de violentos subiendo vídeos en los que se ve a gente festejando. Cómo si le tuvieran fobia a lo distinto, miedo a los que viven distinto. Es como si se creyeran que pueden decidir cuáles son tus ideales o tus intereses políticos. Quién puede ser o no Radical”.

Mas adelante calificó de violento que “aún el abadismo no haya reconocido su derrota” No se explica cómo es que el intendente no nos ha felicitado como ha hecho en otras oportunidades cuando triunfan otras caras. Tampoco lo hizo el presidente del Comité Provincia, ni local, e incluso pocos medios se atrevieron a sacar la noticia correctamente. Ni siquiera nos dieron el certificado de escrutinio que pidió insistentemente nuestro apoderado. Claramente no tenemos el mismo concepto de democracia que enseñó Alfonsín”.

Expresó que se encuentran “tranquilos y vamos a trabajar por un Radicalismo Abierto. Venimos laburando en los barrios de Mar del Plata y Batán, sumando a todos los que tengan ganas de transformar las cosas. Personas valiosas, con otro tipo de sabidurías, con vocación de ayudar al de al lado. Sin importar si vienen de familias de contadores o escríbanos. Pero cuando vos tenés la intención de cambiar la realidad, es normal que quienes están conformes con el status quo te ataquen. En algún punto te marcan el camino”.

Sobre los proyectos que tienen en carpeta afirmó que “Hay que trabajar para ampliar la participación juvenil. Es momento de hacerse cargo, de patear los barrios, de abrir un partido que desde hace unos años se ha cerrado sobre sí mismo. Un partido que excluye en lugar de incluir. Hoy por hoy tenemos el desafío de crear un Radicalismo Protagonista. Cómo dice Gustavo (por Posse), “tenemos que recuperar la capacidad de transformar la realidad”. Lo repite siempre. Es una frase simple pero te llega”.

“Cuando decimos que la UCR tiene que ocupar el centro de la escena, nos referimos a que tenemos que hacer valer la fortaleza de nuestro partido. Estas internas locales lo demostraron. Más de cuatro mil votos en General Pueyrredon, como siete mil en La Plata, otra cantidad impresionante en la primera y la segunda sección. También en Bahía… Con esto digo que la Juventud Radical tiene que promover un partido abierto, de diálogos, de consensos”.

Brega por contar “con todos los radicales adentro y con la vocación de poder necesaria para que en el 2023 el Presidente de la Nación sea Radical, que el Gobernador de la Provincia sea Radical, y que intendente de Mar del Plata sea radical. Y si encima hablamos de Manes como Presidente y Posse cómo Gobernador, mucho mejor aún”.

Sobre las coas que cambiaría de la actualidad señaló que “Hay muchos temas importantes… Creo que las pocas esperanzas de un futuro mejor que nos quedan a los jóvenes. De soñar con un buen trabajo, con perseguir objetivos. Algunos nos quieren hacer creer que un futuro mejor está en las puerta de Ezeiza, y eso hay que cambiarlo. Por el camino que vamos esa frase va a terminar siendo una realidad”.

Finalmente dijo que “ con Aldana tenemos ideas y propuestas para evitarlo, y vamos a trabajar para demostrar que es posible una Argentina mejor. Estuvimos mucho tiempo sin poder participar, porque triunfaba la idea de que la juventud viene detrás. Que la JR es como un juego, una especie de antesala o pasantía para cuando seas más grande. Pero ganamos la interna y vamos a construir una Juventud Radical amplia, unida, y que se le plante de igual a igual a quien sea. No sólo vamos a ser escuchados, también queremos empezar a decidir”.