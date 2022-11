Taxistas enojados por el cambio de postura del oficialismo: “es muy nefasto, negativo y no propicia el diálogo”

Luego del tratamiento que la Comisión de Movilidad Urbana le dio al expediente 1212, que busca regular, con un registro municipal, a los prestadores de Servicio de Transporte de Pasajeros mediante el uso de Plataformas Digitales; el referente de la Sociedad de Conductores, Raúl Vicente expresó en diálogo con “el Retrato…”: “Hay contradicciones muy grandes dentro del bloque oficialista, lo que dicen un día y lo que dicen después” y que ese cambio es nefasto y no propicia al diálogo.

“El expediente quedó en Comisión, es el menor daño que se le puede hacer a la actividad”, dijo Vicente y agregó: “Quedaron definiciones realmente muy raras, muy contradictorias. El Concejal Muro habló que desde la Subsecretaría de Movilidad Urbana habría un voto positivo para las aplicaciones, si hay alguien con el que trabajamos durante más de un año para tratar de solucionar problemas de taxis y remises es con el señor Chioli, quien continuamente nos manifestó que la solución de la problemática de nuestra actividad viene por los servicios regulados, por lo tanto hay una contradicción evidente entre lo que dice Muro y lo que dice Chioli”, dijo Vicente.

En este sentido, agregó: “No hubiéramos estado trabajando codo a codo y con una propuesta superadora que vamos a hacer para mejorar el servicio, que sabemos que no es el adecuado, Chioli siempre nos aseguró que la solución estaba dentro de los servicios regulados. Hoy escuchamos contradicciones totales, como fue la posición del Intendente Municipal que hasta se comprometió a no habilitar este tipo de aplicaciones y con el tiempo se dio vuelta y nos dijo que los papeles que él firmó, con un acuerdo, los iba a contradecir porque se dio cuenta que se tenía que poner del lado de la gente. Hay contradicciones muy grandes dentro del bloque oficialista, lo que dicen un día y lo que dicen después”.

“Las intervenciones que hace la señora Angélica González son vergonzosas. Es fundamental marcar el camino de argumentos que hizo, ahora habla de mejor servicio y fuentes de trabajo, se olvida que hace 3 años vendía espejitos de colores hablando de la seguridad que iban a tener los pasajeros, porque las aplicaciones que hoy tenemos todos los taxistas, les iban a brindar el nombre, el grupo sanguíneo, el DNI, la cara, el auto, todas esas condiciones que parecían mágicas, hoy sabemos que eso no era necesario porque el mundo taxi y remis de Mar del Plata no pasaban cosas oscuras y ahora que nosotros brindamos esa información, ella ya no habla de todas las bondades de que las aplicaciones tenían hace 3 años. Era simplemente un adelanto tecnológico que fue dando. La tecnología lentamente llegó a todos los sectores”, manifestó el referente de los taxis.

Asimismo dijo: “Nosotros siempre vamos a estar abiertos al diálogo” agregó Vicento pero aclaró: “hablar con personas que al poco tiempo cambian de posición, es una pérdida de tiempo. Nosotros marcamos que este cambio de postura hacia a las aplicaciones es molesto porque él defendía el trabajo regulado, el cambio de postura es muy nefasto, negativo y no propicia el diálogo”

Finalmente, el referente de los taxistas dijo: “cuando se trate este tema vamos a volver al Consejo. Acá hay algo fundamental esto se trató hace 3 años y el no de las aplicaciones ganó 21 a 1, el único voto a favor de las aplicaciones fue el de Angélica González ¿Qué cambio en 3 años? Bueno, el tsunami de la Pandemia. En los decks nadie puede desconocer que es un problema para el tránsito que complica, pero entendíamos que era una necesidad para salvar al sector gastronómico, esa fue una consecuencia que dejó la pandemia, y que hoy se está en discusión y hoy se quiere regular, este fenómeno que dejó la pandemia también lo produjo en el sistema de taxis y remis porque desapareció el servicio nocturno, rearmar ese equipo de choferes nocturno es muy difícil, porque acá lo que no se habla es que hay un factor que es la inseguridad que es lo que produce que los choferes que buscaron otra actividad no quieran volver a la noche porque se corre mucho peligro, por lo tanto ese es el elemento que hace que no podamos tener la cantidad de choferes nocturno que tuvimos y que hoy, pese a todos los esfuerzos, no lo podemos recuperar “.