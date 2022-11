Los seis argumentos principales de Cristina Fernández para recusar a la jueza Capuchetti

La querella de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner pidió este lunes el apartamiento de la jueza federal María Eugenia Capuchetti, tras concluir que “no quiere ir más allá de lo que ya está” al investigar el intento de magnicidio de la exmandataria por el que se encuentran procesados como coautores el hombre que quiso asesinarla (Fernando André Sabag Montiel), su cómplice (Brenda Uliarte) y dos “partícipes secundarios” (Nicolás Carrizo y Agustina Díaz).

“Así, es imposible seguir. Estamos ante una de las causas más relevantes de nuestra historia democrática, y necesitamos que la investigación esté liderada por alguien voluntarioso/a y que las decisiones las tome un/a juez/a imparcial, comprometido/a con la verdad y la justicia, y no con no molestar a quienes no hay que molestar”, sostuvieron los abogados Marcos Aldazabal y José Manuel Ubeira en el escrito que difundió la expresidenta por Twitter.

● El celular de Sabag Montiel

En este punto la querella llama la atención sobre la pérdida de información del teléfono celular del agresor ocurrida supuestamente en los primeros días de investigación cuando ya se encontraba bajo custodia del juzgado a cargo de Capuchetti.

“El celular llegó en un sobre cerrado al juzgado con la debida cadena de custodia. Sin embargo, de forma inexplicable, durante la jornada del viernes 2 de septiembre, la magistrada rompió la cadena de custodia. Es que cuando el dispositivo llegó a la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA), el sobre (que según el artículo 233 CPPN debe estar cerrado y con firma del juez y del secretario) estaba abierto. Esto surge del Acta de Recepción realizada por la PSA el día 02 de septiembre a las 23:00 horas. El problema no fue solo que el sobre llegó abierto cuando, siempre, el objeto debe mantenerse dentro de un paquete que garantice su cadena de custodia (por ejemplo, si se practica una primera pericia, luego debe volver a guardarse hasta el próximo acto en que se disponga algo acerca del objeto). Lo más grave fue que llegó reseteado a cero”, señalaron los abogados de la vicepresidenta.

“Por lo que surge del expediente, el primer peritaje se hizo por orden de la jueza en la sede misma del juzgado por miembros de la Policía Federal Argentina (PFA). A la fecha no sabemos dónde ni cómo se perdió la información, si fue en la primera pericia efectuada por la PFA, o en otro momento hasta que el teléfono llegó a la PSA, en la noche del viernes 2 de septiembre. De todos modos, la única certeza es que el celular entró al juzgado en un sobre cerrado, intacto, y salió en un sobre abierto, reseteado”, completaron.

● Las llamadas y la detención de Brenda Uliarte

En este pasaje, la querella centra sus observaciones en las supuestas demoras para interferir las comunicaciones de Uliarte y para disponer su detención, que finalmente se logró con la intervención directa de un secretario del juzgado cuando la imputada viajaba en tren. Al final de este pasaje la querella se pregunta por que no se investigó el accionar de la PFA.

“A las pocas horas del atentado, se supo que Brenda Uliarte, pareja de Sabag Montiel, había estado involucrada. Aquí, las irregularidades se repitieron. Primero, cuando la jueza le ordenó la intervención del celular de Uliarte con modalidad de escucha directa a la PFA, esta fuerza tardó varias horas en hacerlo. Nunca sabremos qué pasó en ese lapso, pero lo cierto es que el seguimiento del juzgado a la medida debería haber sido minuto a minuto. Especialmente, cuando ya había perdido el contenido del celular. Mucho más grave aún fue lo sucedido con la detención de Brenda Uliarte. En vez de dar la orden urgente de detenerla, la jueza esperó para materializar la medida, cuando no había nada que sopesar. En una situación totalmente inédita, Uliarte logró, de algún modo, escapar de su casa, cuando, aparentemente, había una custodia y vigiladora permanente de la PFA fuera del domicilio. Una llamada de la DAJuDeCO que advirtió acerca de lo sucedido, sumada a la presteza del secretario del juzgado, evitaron que Uliarte consume su fuga”, señalaron los letrados que representan a la exmandataria.

Uliarte, en pose con el arma con el que su novio quiso asesinar a la Vicepresidenta.

● Las primeras medidas

En este ítem, la querella cuestiona que la jueza no ejecutara la mayoría de las medidas sugeridas por esa parte.

“Desde un principio nos llamó la atención la falta de pruebas que resultaban básicas. Entre ellas, el allanamiento y secuestro de dispositivos electrónicos de gente cuyos nombres surgían de intercambios de WhatsApp altamente comprometedores. Entre ellos estaban, por ejemplo, Jonathan Posadas y Joana Colman, que habían tenido charlas con Gabriel Carrizo que reflejaban mensajes como: ´Estamos pensando en matar al jefe de La Cámpora esta vez ´ y ´Se por otra fuente que lo hizo por plata por acomodo´”, detallaron los abogados.

● La línea vinculada con la agrupación “Nuevo Centro Derecha”

Para los abogados que representan a Fernández de Kirchner, expusieron sus diferencias de criterio con la jueza Capuchetti en relación a la forma de abordar la denominada “pista Carrol”, referida al dirigentes de la Nueva Centro Derecha, Hernán Carrol, a quien Sabag Montiel mencionó en una carta como el hombre al cual le confiaba la elección de un abogado defensor.

Los abogados de la querella señalaron en su momento que Carrol había dado una charla con Brenda Uliarte en Instagram pocos días antes del atentado (18 de agosto) y que en sus redes constaban una serie de publicaciones de extrema violencia hacia Cristina Fernández.

“La PSA que identificó que, efectivamente, habían existido comunicaciones entre Carrol y Uliarte, y que Uliarte y Sabag habían ido al cumpleaños de un amigo de Carrol, Martín Almeida. Almeida y Carrol eran parte del grupo denominado Nueva Centro Derecha”, vinculado, de acuerdo con sus propias publicaciones, con personajes como Bullrich o Milei. Almeida, además, le había mandado un mensaje a Uliarte el día del atentado, que decía ´se pudrió?´”, detallaron Ubeira y Aldazabal.

“Con estos avances, solicitamos una ampliación de las medidas, que incluían el allanamiento y el secuestro de los celulares de Hernán Carrol y Martín Almeida. Obviamente, se configuraban los elementos necesarios para llevar adelante la producción de estas pruebas. Era evidente, además, que la celeridad sería determinante, dado que se trataba de personas con un grado importante de coordinación política y de contactos. Pero para nuestra perplejidad, cuando las pruebas empezaban a dar resultados, la magistrada decidió frenar esta línea”, señalaron los abogados querellantes.

En ese punto destacaron que la jueza “nunca allanó a Carrol ni a Almeida” y que “solo llamó a prestar declaración testimonial veinte días después de que esta parte solicitase las medidas vinculadas con ellos”.

“Pero hay otra faceta de esta línea que la jueza se negó explícitamente a investigar, aunque esta parte se la solicitó en reiteradas ocasiones y ahondar en ella solo requería una prueba que no afectaba las garantías de nadie: la posible vinculación de Carrol con Gerardo Milman”, remarcaron, para luego afirmar que “Carrol habría realizado varios viajes al exterior con el jefe de gabinete de la Dirección de Inteligencia Criminal a cargo de Milman en el Ministerio de Seguridad, Fernando Ángel Villares”.

● La posible vinculación de Gerardo Milman con el atentado

En este subtítulo, los abogados expusieron sus diferencias con la jueza en relación al tratamiento de la denominada “pista Milman” o “pista Casablanca”: se trata del testimonio de un asesor parlamentario que dijo haber escuchado que el diputado de Juntos por el Cambio hizo referencias al ataque dos días antes de que ocurriera.

“Cuando la maten voy a estar camino a la costa”, le escucharon decir a Milman, mano derecha de Patricia Bullrich.

El testigo Jorge Abello, asesor del Frente de Todos en el Congreso, declaró que el 30 de agosto había estado en el bar “Casablanca” y había escuchado a Gerardo Milman decirles a dos mujeres “cuando la maten voy a estar camino a la costa”.

La investigación permitió determinar que efectivamente Abello y Milman habían estado en el mismo bar, a la misma hora y mismo día; aunque nadie más que el testigo dijo haber escuchado esa frase. La querella reclamó que esa pista se investigue a fondo.

“Recién cuando la PSA identificó a las dos asesoras de Milman, y otra vez ante una filtración en la causa, Capuchetti no tuvo otra alternativa que actuar. Fue entonces cuando llamó a declarar a Carolina Gómez Mónaco y a Ivana Bohdziewicz, a quienes debería haber convocado un mes antes y a quienes debería haberles secuestrado los celulares ni bien conoció su identidad“, sostuvieron lo abogados.

En ese punto, cuestionaron la decisión de la magistrada que rechazó secuestrar los teléfonos de las asesoras de Milman aún cuando tuvieron contradicciones en sus declaraciones testimoniales y, en un principio, hasta negaron haber estado en el bar indicado, lo cual fue corregido por ellas mismas cuando se les exhibieron las imágenes obtenidas de las cámaras de seguridad.

“Las contradicciones de Gómez Mónaco y Bohdziewicz fomentaron nuestra convicción de pedir los secuestros de los celulares. Es que era la única forma de seguir esta línea y los elementos objetivos idóneos para una mínima sospecha que exige la jurisprudencia de la Corte (Fallos: 333:1674, considerando 19o) estaban satisfechos. Además, no solo se había comprobado todo lo que dijo Abello, salvo la frase, y las testigos se habían contradicho, sino que había elementos adicionales que apuntaban a Milman y que la jueza ya conocía. Por ejemplo, los proyectos de resolución presentados por Milman en la Cámara de Diputados vinculados con la custodia de Cristina Fernández”, recordaron los abogados.

“A esto se sumaba otra llamativa prueba que, como hizo notar esta parte la jueza también lo había pasado por alto. En el allanamiento al domicilio de Brenda Uliarte se encontró una nota manuscrita que refería a la Regla Tueller. Se trata de una doctrina vinculada con el tiempo que tiene una persona para sacar un arma sin que se la saquen y que, otra vez “casualmente” fue traída a la Argentina por Patricia Bullrich cuando Gerardo Milman era su viceministro”, señalaron los abogados querellantes.

En este punto también señalaron que el diputado nacional Marcos Cleri presentó ante el juzgado de Capuchetti una copia certificada de un mensaje que Abello le había enviado el 1 de septiembre, en el que le refería lo que había escuchado en Casablanca, y que puso a disposición su teléfono para que, por secretaría, corroboren la existencia del mensaje.

“Por algún motivo, Capuchetti no hizo siquiera esto último. Por el contrario, envió el material a la causa por falso testimonio contra Abello. Esto demuele cualquier atisbo de imparcialidad. La jueza no solo no investiga, sino que toda información apta para la causa que acercan testigos termina en otros expedientes penales, en los que se criminaliza todo intento de investigar algo que vaya más allá de Uliarte, Sabag Montiel y Carrizo”, aseveraron.

● La línea vinculada con el financiamiento

Finalmente, los abogados de la Vicepresidenta le reprocharon a la jueza no haber avanzado con en la supuesta línea de investigación vinculada al posible financiamiento del que se habrían valido los agresores para intentar el magnicidio.

“La decisión de no ir más allá de las personas hasta ahora procesadas se refleja, también, en la nula investigación de todo aquello relacionado con el financiamiento a Sabag Montiel, Uliarte y Carrizo. Sobre esto, por ejemplo, cuatro testigos diferentes han señalado la probabilidad de que el intento de magnicidio a Cristina Fernández de Kirchner haya estado financiado”, aseveraron.

Luego enumeraron los testimonios o indicios que había sobre el tema económico como la declaración testimonial de Ezequiel Marcos Español, un conocido de Sabag Montiel, que el 4 de noviembre dijo: “Yo siempre sostuve que fue por plata, de todas las versiones que circularon. Que le puede haber picado un bichito de justicia social es raro de Nando que no tiene empatía por la gente que tiene alrededor es raro, Para mi fue por plata es indiscutible, lo sostengo”.

“Además, cada vez hay más vínculos entre Revolución Federal y Uliarte, que parece haber estado, como mínimo, en dos marchas de esta agrupación (a las que, según su fundador, solo iban cuarenta personas). Además, sabemos que Jonathan Morel adelantó por Twitter, exactamente, la misma mecánica de ataque que ejecutó Sabag Montiel”, concluyeron los abogados.