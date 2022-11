Las Aplicaciones de Transporte quedaron en Comisión con críticas al servicio de taxis y remises

Durante la mañana del lunes, más de 100 taxistas y remiseros se concentraron en la puerta del Palacio Municipal, y concretaron el paro total anunciado el pasado viernes, a la espera que la Comisión de Movilidad Urbana trate el expediente 1212, presentado por Angélica Gonzalez, de la Coalición Cívica, que tiene como objetivo crear en el Partido de Gral. Pueyrredon el “Registro Municipal de Prestadores de Servicio de Transporte de Pasajeros mediante el uso de Plataformas Digitales”

El debate duró cerca de una hora y media, y los ediles resolvieron que el expediente quede en Comisión a la espera de dos informes, uno reiterado a la subsecretaría de Legal y Técnica, y el otro ampliado a Secretarías de Gobierno.

Nadie quedó conforme con lo que pasó en el tratamiento del tema, el oficialismo porque quería aprobarlo y no pudo; la oposición porque argumentan que el trasfondo es la ausencia de la gestión Municipal, y los taxistas porque saben que en las próximas comisiones el proyecto puede salir aprobado y ellos consideran que es en contra de su fuente laboral.

En algo todos estuvieron de acuerdo: El servicio de taxis y remises en la ciudad es malo y no responde a las necesidades de los usuarios. De noche prácticamente no hay servicios y en varias oportunidades la gente queda varada a la salida de grandes eventos por no haber autos en la calle. Esto también va en contra de las ordenanzas vigentes, como la que impide la llegada de las aplicaciones de transporte.

Ahora bien, mientras tanto al menos una de las aplicaciones de transportes existentes (UBER), ya está funcionando en el Partido de General Pueyrredon, con una flota de autos que crece día a día.