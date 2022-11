Amalfitano: “La regularización debe venir por la mejoras  y no por el lado de plataformas digitales”

Entre las contradicciones del oficialismo que plantean los trabajadores del volante y frente al tratamiento que la Comisión de Movilidad le dió al expediente 1212 que busca regular a las aplicaciones del transporte de pasajeros, el edil Vito Amalfitano del Frente de Todos, en diálogo con “el Retrato…” destacó el abandono del estado al sector durante la Pandemia, y la voluntad de taxis y remises por mejorar día a día el servicio.

“Yo no lo plantearía como una derrota del oficialismo, porque ¿De qué oficialismo hablamos? El Intendente Guillermo Montenegro se comprometió con los taxistas y remiseros diciéndole que las aplicaciones no van a llegar a Mar del Plata y resulta que después una concejal del oficialismo presentó un proyecto para que lleguen las aplicaciones y por otro lado hay informes de las Secretarías que son contradictorios. Es difícil referirnos al oficialismo”

“Nosotros pensamos que el Estado debe regular porque es un servicio público, tanto el servicio de colectivos que es deficiente, como el del servicio de taxis que está mejorando. Hay una voluntad del sector, después de la pandemia, de unirse y mejorar, están todos de acuerdo en la instalación del GPS, creemos que aún debe mejorar más y hay voluntad de ellos, la regularización debe venir por ese lado y no por el lado de plataformas digitales que tienen terminales en el exterior, que evaden impuestos enormes en Argentina y que además, hablé en la comisión de la arbitrariedad, entre comillas, de la oferta y la demanda” sostuvo y el edil y explicó cuando hay más demanda de servicio, las aplicaciones cobran más caro, “con lo cual hay que tener mucho cuidado y detenimiento. No estamos en contra de la mejora del servicio a través de la tecnología, todo esto lo pueden hacer quienes están regulados en los diversos servicios de transporte público como taxis, remises y remises rurales, que ahora están unidos y es una gran oportunidad para llevarlo adelante”

En relación a la ausencia del Estado, Amalfitano dijo: “fue el propio Estado el que en la pandemia abandonó al sector, que se ocupó de ayudar a otros sectores. El sector quedó muy castigado y hubo que recomponer todo el servicio para que vuelvan a haber taxis en las calles y en esa transformación están; pero el Estado estuvo ausente cuando el sector más lo necesitaba”.

En relación a la presencia de Uber en la ciudad, que ya es un hecho, Amalfitano dijo: “mientras tanto debemos seguir reclamando la regularización del Estado, porque si el Estado no regula pasa como en la Unión Europea, dónde Uber recaudó 5. 800 millones de dólares en el 2019, pero no tributó nada. En Australia demandan a Uber por 81 millones de dólares, se está investigando en EEUU, Reino Unido, Holanda, India; el FMI, entre todas las metas que está solicitando a Argentina, está pidiendo reforzar la lucha contra la evasión de grandes contribuyentes y la AFIP inició órdenes de instrucción al respecto. En el 2019 se difundió que la AFIP también denunció que no pagan estás aplicaciones en Argentina, esto hay que tenerlo en cuenta”.

Finalmente, el Concejal opositor dijo: “insisto, no estamos en contra de la tecnología, ni que haya más trabajo, no queremos un trabajo precarizado, sino regulado. Queremos más tecnología, GPS, botines antipáticos y digitales, pero debe ser un servicio público regulado por el Estado cómo corresponde, en el primer mundo, cómo les gusta decir a ellos es así“, sentenció.