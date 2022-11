Aldana Echeverría Saravia celebró a lo grande haber ganado la elección de los jóvenes

“Hoy muchos nos decían “ustedes no son radicales”, pero obvio que sí. Somos mucho mas radicales que los que dicen serlo” afirmó en medio del festejo ante el Comité Radical de la calle San Martín, Aldana Echeverría Saravia mientras daba rienda suelta a la alegría por el triunfo obtenido con la Lista de la Juventud en los comicios llevados a cabo este domingo en el radicalismo.

En diálogo con “el Retrato…” la dirigente señaló que “Este triunfo se lo debo a la banda gigante que tengo, al aguante que me hicieron y al apoyo que me dieron siempre en todas las cosas que hemos encarado, por eso siempre tuve fe que íbamos a ganar. Ellos militan todos los días; no te llaman por una elección interna solamente. Ellos están todos los días de año y saben que no los vamos a ir a buscar por un voto mas o un voto menos, siempre dispuestos a colaborar”

Acerca si vislumbraba un trabajo difícil a futuro en función de lo visto al cierre de las elecciones y con los resultados sobre la mesa, Echeverría Saravia reconoció que “puede ser así. Hoy le dije a uno de ellos que sería muy bueno que nos acompañen en esta gestión…pero bueno ya no dependerá de nosotros si quieren sumarse a este proyecto que tenemos armado”, enfatizando que “no le cerramos la puerta a nadie, como ellos hicieron durante mucho tiempo”

Mas adelante enfatizó que “ya este martes comenzaremos a trabajar en los barrios, comedores, merenderos sociales, incluídos los pibes en las universidades y en las escuelas”, a cotando que “actualmente hay muchos chicos y chicas en los barrios que necesitan de nuestro apoyo, ya que a veces ni siquiera saben como inscribirse en la universidad”

También enumeró entre las iniciativas a realizar en el futuro cercano “crear una agrupación que sea destinada a todas las mujeres que sufren violencia de género”

Integración de la Lista 258 de la Juventud

La Lista 258 de la Unión Cívica Radical que encabezaron Aldaba Echeverría Saravia como Presidente y Juan Andres Duquez como vice, llevó además a Valentina Nofal como Secretaria General.

Vocales Titulares fueron Bruno Matias Amodey, Valentina Tortosa, David Reyes, Abril Martínez Gómez, Santiago Sosa, Mara Lumidla Teruel, Facundo Pérez,Rebeca Saborido y Rodolfo Saborido.

En tanto Vocales Suplentes estuvo integrada por Brisa Muñiz, Diego Pépez Olea, Luna Di Marco, Tobías Vattier Sempi, Micaela Badoza Urriza.

Finalmente como Delegado Seccional está Santiago Reyes y Delegada Seccional Suplente, Marian Pisani