La marplatense Belén Ludueña y Jorge Macri finalmente dieron el “Sí”

Tras cuatro años juntos, Jorge Macri y María Belén Ludueña celebraron su amor en una boda al aire libre que emocionó a su círculo más cercano. Claramente emocionados, el ministro de Gobierno y la periodista se dedicaron unas hermosas palabras antes de dar el “sí, quiero”.

La primera en tomar la palabra fue la marplatense María Belén, quien le agradeció a su pareja por los años compartidos. “Amor, el 8 de agosto del 2018 me acuerdo que me pediste que fuera tu novia. Yo llegué a mi casa, estaba mamá, y me puse a escribir unas líneas para dedicarte a vos. La verdad es se me perdieron, pero ahora, cuatro años y medio después, te puedo decir que en ese momento sentí que te había encontrado”, recordó la comunicadora sobre sus comienzos.