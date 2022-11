Conflicto en Postres Balcarce: Trabajadores sin respuestas y no descartan paros

En el marco del conflicto que se encuentran atravesando los trabajadores de la empresa Postres Balcarce, en tanto exigen una recomposición salarial, el secretario gremial del Sindicato de Trabajadores Alfajoreros, Reposteros, Pizzeros y Heladeros (STARPyH), José García, en diálogo con “el Retrato…” no descartó que, en caso de no arribarse a una solución al conflicto, se adopten nuevas medidas de fuerza como ser asambleas permanentes o un paro de actividades.

El secretario gremial del Sindicato de Trabajadores Alfajoreros, Reposteros, Pizzeros y Heladeros (STARPyH), José García, expresó que se viene trabajando en el tema desde hace más de dos meses. “Venimos pidiendo una recomposición salarial tanto al dueño como al representante de la entidad, ya que han dado entre un 10 y un 20% de aumento a todas las casas alfajoreras hace un mes atrás”, indicó.

“A los trabajadores de Postres Balcarce son a los únicos que no quieren darles aumento. Tanto el dueño como el representante de la empresa dicen que no pueden dar nada de incremento a los trabajadores por la situación que está viviendo el país. No dicen que no pueden vender”, sostuvo.

En ese contexto, García resaltó que “todas las casas alfajoreras del país están trabajando muy bien y Postres Balcarce también, ya que tiene muchas ventas con la línea de alfajores y de postres que comercializa, que son únicos en la ciudad” y agregó: “Hay otras empresas de alfajores que vienen trabajando bien también, pero son más chicas que Postres Balcarce y han dado mayor aumento”.

“No entendemos de dónde sacan que no pueden dar aumentos. Nosotros sabemos la realidad y los trabajadores tienen conocimiento, incluso, que se está produciendo como para poder dar un aumento”, indicó a la vez que aclaró que en la empresa se encuentran nucleados alrededor de 36 trabajadores.

Asimismo, remarcó que desde el gremio se encuentran solicitando un 20% de aumento. “Los trabajadores han percibido, hasta el momento, un 32% de incremento, pero la inflación supera el 60%”, apuntó al mismo tiempo que remarcó que este jueves llevaron adelante una asamblea informativa a los efectos de encontrarle una solución a esta problemática. Frente a ello, García no descartó que en lo sucesivo, en caso de no arribarse a una solución al conflicto, se adopten nuevas medidas de fuerza como ser asambleas permanentes o un paro de actividades.

García aseguró que lo que se encuentra ocurriendo con Postres Balcarce no perjudicará a otras empresas, en tanto todas se encuentran trabajando “muy bien” y otorgan incrementos salariales a los trabajadores que van entre un 10 y 20%. “Amalfi de Villa Gesell es la única empresa que se encuentra en la misma situación que Postres Balcarce. Hasta ahora no han querido dar nada de aumentos”, precisó.

Por otra parte, el referente del gremio local hizo hincapié en el resto de las empresas que abarca el gremio, como ser pizzerías y heladerías, y dejó entrever sus expectativas en relación a la temporada de verano. “La temporada va a ser mejor que el año pasado. Vemos que Mar del Plata y los empresarios están preparados para recibir una gran cantidad de turistas”, indicó.

“En general, Mar del Plata va a trabajar bien en todos los rubros”, afirmó el referente del sindicato que nuclea a trabajadores Alfajoreros, Reposteros, Pizzeros, Heladeros y de Servicio Rápido, entidad que tiene alrededor de 8 mil afiliados, como así también comentó que han recibido muchos llamados de empresas y comercios requiriendo mano de obra, de cara a la temporada. “Si se agrandan las fuentes de trabajo es bueno para Mar del Plata”, subrayó.