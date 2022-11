OSSE entrega el premio “¿Nos lavamos las manos?

Obras Sanitarias comenzará a cerrar este viernes, desde las 10.30 hs en el Jardín Municipal de Calle 145 y 132 de Batán, la edición 2022 de su ya tradicional Proyecto Educativo “¿Nos lavamos las manos?”, una propuesta anual de enseñanza que la empresa viene realizando en forma ininterrumpida desde el año 2010 apuntando –fundamentalmente- al compromiso de los estudiantes en la preservación del medio ambiente.

En esta ocasión y respetando el lema “En modo sustentable” que se estableció a comienzos de año para esta iniciativa con desarrollo central en el edificio de Torre Tanque (Falucho y Mendoza), OSSE premiará con paneles solares y baterías aptas para recargar tablets, celulares, etc, a los alumnos de la 3ra Sección A y B del Jardín Municipal “Rita Latallada y Chorroarin de Victoria” Nº 4 de Batán. Sin embargo esta no será la única distinción ya que se programaron para los próximos días entregas similares en la Escuela Provicial Nº 27 (resultaron ganadores 5to C y D) y en la Escuela de Educación Secundaria Nº 15, en este caso para quienes cursan 1ro 2da.

Los ganadores, vale indicar, trabajaron a lo largo del año para presentar un video final conteniendo un resumen de las acciones realizadas en orden a la protección del medio ambiente en general y el cuidado del recurso del agua promoviendo hábitos de consumo responsable, la adecuada utilización del sistema cloacal e instalaciones internas domiciliarias y un detallado estudio sobre la problemática relacionada con los residuos en la vía pública, considerando el perjuicio que provoca en los desagües pluviales y en los espejos de agua receptores.