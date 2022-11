Nuevamente violencia y tiros entre hinchas de Aldosivi: 4 heridos, entre ellos un menor

Cuatro heridos de bala y un perro muerto, ese fue el resultado de una balacera que sucedió el sábado cerca de las 19 horas, cuando en la plaza ubicada en Gianelli y García Lorca, entre cuatro y cinco personas se bajaron de un auto y comenzaron a disparar a quemarropa a la barra brava de Aldosivi.

Entre las víctimas se encuentra un niño de 11 años que debió ser internado en el Hospital Materno Infantil e intervenido quirúrgicamente porque una bala le entró en la rodilla. Durante el mediodía del miércoles fue dado de alta.

El resto de los heridos, de 20, 21 y 23 años, están fuera de peligro y todos fueron dados de alta el mismo día de la agresión.

Según pudo establecer este medio, se trató de un ajuste de cuentas entre las dos facciones de la hinchada de Aldosivi. Durante el último partido de Aldosivi hubo un enfrentamiento entre ambos sectores, desde ese momento se podía prever que iba a volver a suceder algo similar “porque se juraron venganza” relató a este medio un vecino del Barrio Cerrito Sur donde está ubicada la plaza que generalmente utiliza “la Poderosa” durante los fines de semana.

En diálogo con “el Retrato…” la mamá del niño de 11 años, manifestó lo que su hijo le contó después del ataque en plaza. “Me dijo que se bajaron de un auto y tenían las caras pintadas y tapas. No se acuerda de mucho” en este sentido aseguró “que ella no estaba en plaza, sino que trabajando y que el niño de 11 años estaba junto a sus hermanos más grandes”.

“Siempre van a esa plaza, juegan al fútbol ahí todos mis hijos”, agregó la señora y manifestó que nunca había vivido una situación así en la plaza que está ubicada al lado de la Escuela 63.

Cabe destacar que desde agosto estos hechos de violencia están sucediendo entre los hinchas del Club. El 12 de Agosto prendieron fuego 5 autos de jugadores; el 19 una balacera sorprendió a unos hinchas que estaban en la puerta de la Sede en pleno centro portuario.

El hecho del pasado fin de semana, que pudo haber sido una tragedia fatal, está siendo investigando por el Fiscal Leandro Arévalo