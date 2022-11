¡A cuidarse! en dos semanas comienza a funcionar las cámaras en el tránsito

Se infraccionarán las faltas graves que ponen en riesgo las vidas de las personas. Será en distintos puntos de la ciudad a través de cámaras y radares: el cruce de semáforos en rojo y exceso de velocidad, además de la obstrucción de la senda peatonal. Las multas irán hasta los $180.000. Toda la información está disponible en www.mardelplata.gob.ar/ videovigilancia .

Con el objetivo de controlar, ordenar el tránsito y mejorar la seguridad vial, el 23 de noviembre comenzará a regir el nuevo sistema de videovigilancia con equipos de detección automática de infracciones graves que ponen en riesgo la vida de las personas.

En lo que refiere al equipamiento específico, se instalaron cinemómetros de control de exceso de velocidad y cámaras de detección de violación de luz roja e invasión de sendas peatonales, los cuales contarán con las homologaciones, certificaciones y permisos emitidos por las autoridades competentes.

Cabe señalar que los montos están determinados por Unidades Fijas (UF) y cada una de ellas equivale a un litro de nafta del mayor octanaje determinado por el Automóvil Club Argentino y se actualiza bimestralmente, fijada por el Ministerio de Transporte de la provincia de Buenos Aires. Por ejemplo, por no respetar las indicaciones de luces de los semáforos, la multa tiene un valor de 300 a 1000 UF; por no detenerse antes de la línea marcada a tal efecto o de la senda peatonal, la sanción tiene un valor de 50 a 100 UF; mientras que por no respetar los límites reglamentarios de velocidad previstos, la multa puede tener un valor de 150 a 1000 UF.

Con los valores actuales, las multas irán desde los $50.000 a $180.000 dependiendo del tipo de infracción. Todas estas infracciones son aplicables tanto a autos como a motos. Por otro lado, lo recaudado será destinado a obras de seguridad vial, charlas de concientización y educación vial.

Lugares elegidos

Desde el Observatorio de Seguridad Vial de la Municipalidad de General Pueyrredon se realizaron diferentes análisis de la siniestralidad vial en el Partido, con el objetivo de obtener los puntos críticos durante el período 2019-2022. Estos nodos fueron jerarquizados no sólo cuantitativamente (cantidad de siniestros), sino que también se los clasificó cualitativamente (consecuencias lesivas), teniendo en cuenta la presencia o no de semáforos, para definir la tipología de equipo a instalar.

En el caso de los nodos no semaforizados, se interviene con cinemómetros y en las localizaciones gestionadas por sistema semafórico, se procede a la instalación de equipos que detectan violación de luz roja e invasión de sendas peatonales.

En definitiva, los equipos se están instalando en localizaciones que responden a los puntos críticos de la siniestralidad vial del partido.

Toda la información está disponible en www.mardelplata.gob.ar/ videovigilancia , con el mapeo y el detalle de los equipos instalados, lo que está en proceso de instalación y lo que está en proceso de factibilidad técnica.

Ya están instalados en:

Av. Colón y Av. Jara

Av. Arturo Alió y Av. Luro

Av. Edison y Magallanes

Av. Fortunato de la Plaza y Juramento

Av. Fortunato de la Plaza y Gianelli

Av. Juan B. Justo y Diagonal Canosa

Av. Luro y Tres Arroyos

Av. Juan B. Justo y Talcahuano

Av. Fortunato de la Plaza y Av. Edison

Av. Juan B. Justo y Av. Independencia

Av. Luro y Leguzamón

Av. Presidente Perón y 12 de Octubre

Av. Edison y Av. Mario Bravo

Av. Constitución y Patagones

Av. Juan B. Justo y Alvear

Av. Mario Bravo y Talcahuano

Trabajan en su instalación instalación en:

Av. Independencia y San Martín

Av. Colón y Corrientes

Av. Colón y Av. Independencia

Av. Luro y Av. Jara

Av. Luro y San Juan

Av. de los Trabajadores y 12 de Octubre

Av. Polonia y Av. Vértiz

Av. Colón y H. Yrigoyen

Av. Felix U. Camet y José M. Estrada

Av. Champagnat y Ayacucho

Av. Champagnat y Gascón

Av. Jacinto P. Ramos y T. del Fournier

Av. Independencia y R. Peña

Av. Buenos Aires y Rivadavia

Av. Edison y Av. Vértiz

Av. P. Peralta Ramos y Alem

Av. P. Peralta Ramos y Falucho

En proceso de analisis técnico

Av. Colón y Lamadrid

Av. Champagnat y Rivadavia

Ruta Provincial N° 11 y Scaglia

Av. P. Peralta Ramos y Castelli

Av. Independencia y Formosa

Av. Alió y Av. Juan B. Justo

Av. Felix U. Camet y Florisbelo Acosta