Luis Distéfano regresa a la política de la mano de Espert con la mirada puesta en la Educación

En el marco de las elecciones que tendrán lugar el próximo año, Luis Distéfano, ex Secretario de Educación del Municipio de General Pueyrredón, en diálogo con “el Retrato…” manifestó su preocupación por “el deterioro de la educación” y afirmó: “Hay que comprometerse, haciendo el aporte a través de la experiencia que uno tiene para poder cambiar las cosas”. A su vez, cuestionó: “Hoy, la Secretaría de Educación se transformó en la conducción de las escuelas municipales”.

Luis Distéfano, ex Secretario de Educación del Municipio de General Pueyrredón e integrante del equipo que lidera José Luis Espert como candidato a gobernador por el espacio “Avanza Libertad” en la provincia de Buenos Aires, en diálogo con “el Retrato…”, expresó que, en el marco de una reunión mantenida en Buenos Aires, transmitió al principal referente del espacio y a otros dirigentes la preocupación que existe en torno a muchas situaciones diarias que se viven en escuelas de Mar del Plata como así también la necesidad y urgencia que hay para modificar el sistema educativo provincial y la necesidad de pensar en una “escuela nueva”, que sea inclusiva y que defina reglas de juego claras para alumnos y docentes. “En la reunión del lunes se coordinó el equipo de educación y se hizo la foto que trascendió en los medios”, aseguró.

-¿Por qué elegió a José Luis Espert?

-En lo personal, mi única experiencia política fue cuando el ex intendente Arroyo me convocó para ser Secretario de Educación del Municipio de General Pueyrredón. Me decepcioné mucho con todo lo que uno ve de la política en sí y también con muchos actores de la oposición, en cuanto no se acompañaron decisiones duras. Por eso, no tenía más intenciones en participar en política, pero Patricia Fortina me convocó para participar del espacio Republicanos Unidos de Mar del Plata, donde empecé a trabajar con ella.

“Uno ve el deterioro de la educación y, por eso, hay que comprometerse, haciendo el aporte a través de la experiencia que uno tiene para poder cambiar las cosas”, afirmó y expresó: “José Luis Espert representa lo que yo pienso como ciudadano. En cada una de sus participaciones y votaciones en el Congreso Nacional tuvo una postura que es la yo hubiese esperado de Cambiemos”.

Así, señaló: “En ese sentido, Espert fue consecuente con lo que viene planteando todo el tiempo y no me defraudó en su voto, a diferencia de otros” y consideró que el dirigente “es una persona que va a ir al fondo, que va a patear el tablero, lo cual es justamente lo que necesita la ciudad, la provincia de Buenos Aires y el país”.

-¿Cómo ve el área de educación del municipio de General Pueyrredón actualmente?

-Si uno es Secretario de Educación hay que pensar la educación como un todo. No puedo dedicarme solamente a las escuelas municipales cuando en la ciudad tenemos 84 municipales, pero 270 provinciales que requieren presencia y compromiso del Municipio de General Pueyrredón. El Municipio recibe un Fondo de Financiamiento educativo que debe llegar a todas las escuelas, pero únicamente alcanza para el bono de los docentes municipales. Hoy, la Secretaría de Educación se transformó en la conducción de las escuelas municipales. No aporta en lo económico como debiera al resto de los colegios. Por un lado, tenés escuelas que se caen a pedazos y, por otro, tenés docentes muy bien pagos con los recursos provinciales.

-¿Por qué se da esto?

-La mirada es la responsabilidad de conducir esas escuelas solamente, lo cual no es así.

-¿Hay escuelas de primera y de segunda en la ciudad?

-Sí, es el pensamiento histórico de Secretarios, Concejales e intendentes de Mar del Plata. El fondo de financiamiento supera los 600 millones de pesos este año y el 95% lo reconoció el Secretaria de Educación y Hacienda que se destinó a pagar sueldos del sistema municipal ¿Y el resto?

En ese contexto, cuestionó el posicionamiento adoptado respecto a la virtualidad en la pandemia. “Nadie quiere contradecir a Kicillof porque se reciben fondos que se usan para las escuelas municipales exclusivamente, cuando hay que mirar a todos los alumnos de la ciudad y a todos los docentes de Mar del Plata”, apuntó.

“Es una decisión política, porque nosotros tuvimos la determinación de modificarlo para transparentar el uso de los recursos, las designaciones y concursos, pero la primera decisión de Montenegro fue derogar el mismo”, cuestionó Distéfano y agregó: “Lo que sucedió ha sido una enorme decepción, más que nada porque la mirada del intendente sigue siendo mirar solo el sistema propio y el resto, que es la gran mayoría, queda desentendido”.

-¿Cuántos alumnos hay en el sistema municipal?

-El sistema municipal tiene 25 mil alumnos aproximadamente mientras que el provincial más de 120 mil, ya que son 270 escuelas provinciales. Los recursos deben ser usados para todas, pero la decisión fue pensar en las escuelas municipales