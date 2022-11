Juan Aicega va por más: Trenes Argentinos no aclara nada porque los vagones van vacíos

En el marco de la polémica que existe por los trenes “vacíos” que parten de Mar del Plata a Constitución, luego de la denuncia presentada por Juan Aicega, el exdiputado del PRO dialogó con “el Retrato…” y manifestó “muchos usuarios que sospechan que las empresas de micros compran los pasajes para monopolizar el servicio, ya que los boletos de colectivo cuestan más, pero eso lo tendrá que demostrar la justicia, que es quién tiene todas las potestades del Estado, las herramientas para investigar y la fuerza para entrar en las empresas y ver qué pasa”.

“Desde lo judicial no he tenido ninguna novedad respecto de la denuncia presentada, pero voy a solicitar una audiencia con el juez”, remarcó al mismo tiempo que recordó el descargo público de Trenes Argentinos: “La explicación que da la empresa, en cuanto manifiestan que muchos pasajeros se bajan a mitad de camino en otros lugares intermedios, no me aclara nada”, indicó.

Conforme a ello, Juan Aicega expresó: “Denunciamos que la compra de pasajes es imposible, nadie puede comprar. Por eso, lo que dicen desde Trenes Argentinos no aclara nada, porque los trenes van vacíos, pero la realidad es que nadie puede conseguir pasajes igualmente” y comentó que, por ello, desde su espacio se encuentran solicitando a la justicia se investigue lo que está sucediendo.

“Pedimos que se analice la composición de los pasajes de los últimos 12 meses: número de pasaje, DNI, asiento, forma de pago, etcétera para asegurar que no existe ninguna dificultad en la compra de los boletos”, aseguró el referente del PRO al mismo tiempo que se refirió a la nueva disposición de la empresa. “Si se están modificando los esquemas de venta para que la gente lo pueda comprar bienvenido sea”, indicó.

En ese contexto, Aicega apuntó que la denuncia realizada tiene dos objetivos: que se investigue hacia atrás si lo que se estaba haciendo irregular y hacia adelante, que las cosas se solucionen. “Los pasajes salen a la venta el primer día del mes y durante la primera hora ya se agotan para los días siguientes, lo cual representa una negativa de oferta para la gente que quiere viajar. Hay que investigar eso, porque están en juego importantísimos fondos de subsidio del estado”, sostuvo.

Por último, Aicega demostró su preocupación en relación a esta problemática y consideró que las explicaciones de la empresa “no deben ser tomadas como reales, si no que deben ser investigadas, porque estamos en un país con muchos hechos de corrupción y, por eso, la sospecha sobre lo que sucede con los pasajes de trenes debe ser profundamente investigada. Nadie va a perder por una buena investigación”.

Cabe recordar que Juan Aicega compartió imágenes de un tren aparentemente “vacío” que partió desde Mar del Plata el viernes 4 de noviembre con destino a Constitución. Sin embargo, desde Trenes Argentinos desmintieron al antiguo legislador e informaron cuántos pasajeros llegaron al fin del recorrido.

La denuncia en Twitter de Aicega se da luego de que haya presentado una denuncia penal en el Juzgado Federal 1 de Mar del Plata, ya que alegó que, “desde hace tiempo, distintos ciudadanos de Mar del Plata se han visto impedidos, en reiteradas oportunidades de poder acceder a la compra de pasajes de tren” para poder trasladarse a CABA.