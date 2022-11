Los gremios comienzan a prepararse para el offshore en Mar del Plata

El offshore es el gran proyecto hidrocarburífero que espera ver la luz en el 2023. El pozo Argerich será el primer registro de exploración que se llevará a cabo en el Cuenca Argentina Norte del Mar Argentino. Las expectativas son grandes por lo que los sindicatos comienzan a prepararse para la demanda laboral que involucrará el puerto de Mar del Plata.

Los trabajadores que trabajen en las plataformas offshore estarán nucleados en el Sindicato del Petróleo, Gas y Biocombustibles de Bahía Blanca y La Pampa y contarán con el apoyo de la Federación Argentina Sindical del Petróleo, Gas y Biocombustibles (FASiPeGyBio).

El cuerpo de delegados está trabajando en acondicionar las instalaciones y preparando los hoteles y oficinas para lo que viene. Así lo explicó a +e, Gabriel Matarazzo, secretario general del gremio de los petroleros en Bahía Blanca y también secretario de Hacienda de la Federación.

“El gremio de Bahía Blanca tiene ámbito territorial en Mar del Plata hace más de 40 años y tiene un fuerte protagonismo en el gas envasado, pero sabemos que viene el offshore y representa una oportunidad importante para nosotros y para el país. Lo que pronostica la gente que sabe es que puede ser una Vaca Muerta 2”, aseguró.

El cronograma de actividades marca que en los últimos días del mes llegue el buque de sísmico para realizar los estudios en el área. Y, para el dirigente gremial, si se hacen las cosas bien, comenzaría un incremento en los puestos laborales. “En marzo se estaría haciendo el primer pozo exploratorio y hay una proyección de que, de acá a dos años, la cosa tomará forma realmente. Se esperan miles de puestos de trabajo, pero primero hay que ratificar lo que se viene pronosticando. Tenemos que estar listos y prepararnos para el momento”, subrayó.

Tal como ha informado este medio, las empresas están preocupadas por la falta de recurso humano para lo que será la actividad offshore. Sin embargo, desde la Federación se cuenta con la experiencia de los proyectos en la Cuenca Austral. “Nosotros tenemos personal con conocimiento por si se requiere capacitar a los trabajadores. El offshore no es una actividad nueva para la Federación por lo que pondremos todos nuestros equipos a disposición”, afirmó.

En la industria trazan un paralelismo con los inicios de Vaca Muerta. Si bien los interrogantes son muchos, hay voluntad de todas las partes para que el offshore sea una realidad. “Estamos trabajando activamente dentro de la CGT de Mar del Plata por lo cual la relación con los otros gremios ya es existente. El SOMU tendrá un protagonismo muy importante porque al estar en alta mar toda la logística corresponde a los barcos”, subrayó el dirigente gremial.

El pozo Argerich revitalizará el puerto de Mar del Plata, pero significará una actividad totalmente nueva por lo que se tendrán que adecuar sus instalaciones. Allí jugará un papel fundamental la mano de obra local. Matarazzo afirmó que se buscará que el protagonismo lo tenga la población marplatense ya que escasea el trabajo.

“El offshore generará que el puerto de Mar del Plata cambie a todo lo que estaba acostumbrado. Se verá beneficiado totalmente, pero nosotros bregamos para que las fuentes laborales sean principalmente para la gente de Mar del Plata porque en la región hay una falta de trabajo importante”, consideró.

En este sentido, el dirigente gremial manifestó que la Federación pone a disposición todas sus herramientas para sortear cualquier tipo de inconveniente. “Si las empresas lo disponen, tenemos trabajadores con experiencia para capacitar al personal y estamos adecuando las instalaciones existentes y preparándonos para lo que viene. Nosotros queremos que el protagonismo lo tenga la gente de Mar del Plata porque es una posibilidad de trabajo tan importante como lo que sucedió en Vaca Muerta. Nosotros también vamos a defender el territorio”, adelantó.

“Oportunidad que no se puede perder”

Gabriel Matarazzo, secretario general del gremio de los petroleros en Bahía Blanca y también secretario de Hacienda de la Federación, aseveró que Argentina tiene la posibilidad de tener soberanía energética a través de Vaca Muerta y el offshore. Por lo que ponderó realizar todos los esfuerzos para impulsar el desarrollo del país.

“No podemos perder esta oportunidad. El tema de contratar un barco de sísmica 3D es muy importante y no lo podemos perder porque no se trata de conseguir fecha cuando uno quiere. Por lo tanto, como país no podemos darnos el lujo de seguir desaprovechando oportunidades tanto en la falta de infraestructura para Vaca Muerta o seguir poniendo trabas en la exploración offshore. Tenemos que ser adultos y entender que estas oportunidades no se pueden perder”, afirmó.