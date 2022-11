Tres nuevos campeones mundiales de Distance Racing

Un grupo de tres, entre los que se encontraban el dos veces medallista de oro Michael Booth (AUS), el medallista de oro de 2014 Titouan Puyo (FRA) y el medallista de oro de la SUP Technical Race de este año, Shuri Araki (JPN), lideró a los hombres en la SUP Distance Race desde el principio. El pelotón se mantuvo apretado durante una buena parte del recorrido. El tramo final en el mar fue el factor decisivo, ya que Araki se separó y demostró una vez más lo importante que es el conocimiento del océano en estas carreras. El joven de 16 años aumentó su ventaja y terminó con 17 segundos de ventaja sobre uno de sus héroes, Puyo, que se llevó la medalla de plata. Booth consiguió el bronce, mientras que Noic Garioud (FRA) ganó una reñida batalla con Fernando Pérez (ESP) y se coló en la posición de medalla de cobre. Araki no encontraba palabras para expresar su sorpresa al convertirse en el primer hombre que se convierte en Campeón del Mundo en las pruebas de SUP Distance y Technical Races en el mismo año. “No lo puedo creer. No lo puedo creer. Estoy muy feliz”, dijo Araki. “Titouan me estaba empujando para que pudiera conseguir la medalla de oro. Desde pequeño he admirado a Titouan, Connor, Noic, Michael, Daniel, Kai Lenny, Claudio, Arthur, a todos”. En la Prone Distance Race masculina, el dos veces medallista de oro Hunter Pflueger (EE.UU.) se mantuvo firme en un pelotón con el medallista de cobre de 2019 Julen Marticorena (FRA), junto con Andrew Newton (NZL), Andrew Byatt (GBR) y David Buil (ESP). Con el tiempo, Marticorena y Pflueger se separaron, con el francés tomando la delantera durante un buen tramo, pero, de manera similar a Araki en la SUP Distance Race, tan pronto como llegó la recta final en el océano, Pflueger avanzo puntero, ganando terreno constantemente hasta la línea de meta. Marticorena mantuvo fácilmente la posición para la medalla de plata, y Buil se adelantó para el bronce. Por su parte, Byatt ganó la primera medalla de la prueba para Gran Bretaña llevándose el cobre. La tercera medalla de oro consecutiva de Pflueger no fue suficiente para mantener a Estados Unidos en el primer puesto de la clasificación por equipos, ya que las cuatro medallas ganadas hoy por la defensora del título, Francia, le dieron una estrecha ventaja. Sin embargo, al estadounidense no pierde la fe en su equipo. “Estados Unidos va viento en popa”, dijo Pflueger. “Tenemos un gran equipo, el equipo de apoyo es impresionante. Estamos bien y queremos seguir trabajando”. El Presidente de la ISA, Fernando Aguerre, dijo: “Las Distance Races de hoy han sido increíbles. Se ha hecho historia a múltiples niveles. Felicitaciones a estos increíbles atletas por sus impresionantes victorias”. “Mañana seremos testigos de la Prone Technical Race, así como de la próxima generación en la Junior SUP Technical Race “. Prone Distance Race femenina Oro – Yurika Horibe (JPN) Plata – Judit Vergés (ESP) Bronce – Cornelia Rigatti (ITA) Cobre – Liz Hunter (USA) SUP Distance Race femenina Oro – Duna Gorillo (ESP) Plata – Esperanza Barreras (ESP) Bronce – Melanie Lafenetre (FRA) Cobre – Lina Augaitis (CAN) Prone Distance Race masculina Oro – Hunter Pflueger (USA) Plata – Julen Marticorena (FRA) Bronce – David Buil (ESP) Cobre – Andrew Byatt (GBR) SUP Distance Race masculina Oro – Shuri Araki (JPN) Plata – Titouan Puyo (FRA) Bronce – Michael Booth (AUS) Cobre – Noic Garioud (FRA) Ranking por equipos 1. Francia (14840) 2. USA (14606) 3. España (13839) 4. Brasil (13142) 5. Japón (12168)