La Lista 258 de la UCR llamó a construir un radicalismo con vocación de poder

Con la premisa de ir “por un Radicalismo que recupera la capacidad de adelantarse a los tiempos y transformar la realidad”, apostando “al consenso, al diálogo, abierto a todos los radicales, que convoque y sea participativo” fueron presentados oficialmente los candidatos que integran la Lista 258 “Espacio Radical Abierto” que competirá en las internas del próximo 13 de noviembre en el legendario Partido.

Encabezados por Walter Curado, candidato a Presidente del Comité marplatense, Aldana Echeverría Saravia, a titular de la Juventud de la UCR y Eduardo Abud a Congresal provincial, dieron el puntapié oficial pensando en el acto eleccionario.

En este sentido Walter Curado llamó a “construir un radicalismo con vocación de poder”, a la vez que reclamó “una mayor participación de los afiliados puertas adentro, dándole preponderancia a los plenarios y que les permita a los radicales decidir sobre las cuestiones del Partido hacia afuera”

Remarcó “que este radicalismo que representamos quiere construir una agenda y una propia para Mar del Plata. Básicamente nosotros venimos a expresar el ideario y el pensamiento de Don Raul (Alfonsin), de quien hago honor y trato junto a otros correligionarios de levantar sus banderas que de alguna manera fueron abandonadas y olvidadas a cambio de 4 ó 5 cargos

“Nosotros estamos en otra cosa, en construir un radicalismo en serio, que acompañe al doctor Manes a nivel nacional, a Gustavo Posse nuestro candidato a Gobernador”, para desde ese lugar “generar para los correligionarios marplatenses una agenda propia y mostrar que hay radicales que piensan en nuestra ciudad para superar la crisis que estamos pasando”

Luego de agradecer a Eduardo Abud por su presencia y acompañamiento, hizo especial hincapié en la figura de Aldana Echeverría Saravia “ya que representa la nueva juventud que viene con ella a la cabeza”, acotando su sorpresa “por la presencia que tienen en los barrios junto con sus grupo de mujeres y chicos que se preocupan por la otra realidad que allí existe”

Reconoció que “este proyecto no es fácil, pero tenemos muy en claro que es posible” para enviar un “mensaje especial a los radicales: esto va en serio”

ALDANA ECHEVERRIA SARAVIA SIENTE QUE “NOSOTROS YA GANAMOS”

Aldana Echeverría Saravia comenzó su mensaje agradeciendo a quienes colmaron el local de XX de Setiembre y Belgrano del espacio Abierto Radical para agregar que “la Lista de la Juventud se hizo muy fácil de armarla ya que con este pujante grupo de jóvenes venimos militando desde hace tiempo los barrios, las escuelas, la universidades , y hoy el radicalismo no está dando la oportunidad de ser escuchados”

Consideró que “más allá del resultado de la elección del 13 de noviembre, entendemos que ya ganamos por la calidad de gente que la integra”, elogiando además “el alma, el corazón que dejan todos los días del año militando codo a codo”

El proyecto que encabeza y que forma parte de la Lista 258 “es cambiar la realidad de Mar del Plata que hoy está abandonada por el actual radicalismo”, para finalmente volver a destacar “el trabajo del grupo que todos los días deja el alma por una ciudad mejor”

ABUD QUIERE “UN COMITÉ RADICAL ABIERTO PARA TODOS”

El ex concejal Eduardo Abud , candidato a Delegado a la Convención Provincial, elogió la Lista 258 “porque el radicalismo nos vuelve a juntar. Hay gente que hacía mucho tiempo que no se juntaba y me lo ha demostrado con la gran cantidad de mensaje de muchos que nos dicen que quieren acompañar”.

Recordó “ a aquellos viejos próceres de nuestro Partido, como Don Arturo Illia, a Raúl Alfonsín, que nos compromete con la gente , con la UCR”

Clamó por “un Comité Radical abierto para todos nosotros; nos quiéramos o no; nos guste a nó la cara…pero tiene que estar abierto para los abuelos, los jóvenes, y ser el espacio de donde poder conversar y trabajar”