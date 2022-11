Diez mil delegados de la UOM corearon “Cristina Presidente” y ella aseguró que va “a hacer lo que tenga que hacer”

La vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner aseguró que va “a hacer lo que tenga que hacer” para lograr que el pueblo pueda “organizarse en un proyecto de país” que “vuelva a recuperar la ilusión, la fuerza y la alegría”, en su primera aparición pública tras el intento de asesinato que sufrió el 1 de septiembre, al hablar en un plenario de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) en la localidad bonaerense de Pilar.

“Voy a hacer lo que tenga que hacer para lograr que nuestro pueblo, nuestra sociedad pueda organizarse en un proyecto de país que vuelva a recuperar la ilusión, la fuerza y la alegría de nuestra gente”, expresó la Vicepresidenta y manifestó que “queremos un pueblo alegre”.

“Por eso estamos diciendo una suma fija para los trabajadores”, expresó y aclaró que “esto no va en detrimento de las paritarias”.

En otra parte de su discurso, destacó que el ministro de Economía, Sergio Massa, “está haciendo un gran esfuerzo”.

Asimismo, se pronunció a favor de que “es necesario que los trabajadores vuelvan a participar en la política, pero no solo en reclamo sindical, sino en el modelo de organización política del país”, porque “eso es lo que trajo el peronismo y no nos van a perdonar a los peronistas”.

“Pero que los dirigentes sindicales se involucren en esta discusión, porque el pato de la boda van a ser los trabajadores”, expresó.

Además, se manifestó a favor de que “es necesario hablar de un nuevo acuerdo democrático en la Argentina”.

“En estos dos meses y tres días lo que no podía sacarme de la cabeza, ni aún hoy, es qué hubiera pasado si hubiera gatillado, esa imagen para mis hijos y mis nietos”, expresó.

En ese contexto, mencionó que la justicia “no va a investigar nada porque me quieren de acusada, no de víctima” y señaló que “son conclusiones que uno saca en estos dos meses” .

“Esos indignados no estaban enojados con la política, estaban pagados para hacer eso”, remarcó y pidió que “córtenla con los indignados en la República Argentina”.

FEDERICO ACHAVAL: “EL FUTURO ES CON TODOS PERO

PARA LOS TRABAJADORES EL FUTURO ES CON VOS”

El intendente del partido bonaerense de Pilar, Federico Achaval, aseguró en el cierre del plenario de delegados de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) provicial, del que participa la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, que “el pueblo no olvida” y que “para los trabajadores el futuro es con vos”.

“Nosotros queremos, nosotros bancamos a Cristina”, expresó Achaval en medio de los aplausos del microestadio municipal de Pilar, que estaba colmado por trabajadores del sector metalúrgico, delegados, congresales y referentes sindicales.

Del acto también participaban el gobernador bonaerense Axel Kicillof, la intendenta de Quilmes, Mayra Mendoza, y el ministro de Desarrollo de la Comunidad provincial, Andrés Larroque, entre otros dirigentes del Frente de Todos.

Asimismo, el intendente anfitrión afirmó que “el pueblo no se olvida de los cuatro años de Néstor (Kirchner), ni de tus ocho años como Presidenta y cómo ampliaste derechos”.

“Una vez más le pusiste el cuerpo para creer que otra argentina era posible”, aseveró dirigiéndose a la exmandataria y presidenta del Senado.

En ese sentido, agregó: “Tuviste un gesto de grandeza en 2019 para volver al Gobierno, vos fuiste la primera que pensó en la Patria Grande”.

En su mensaje, el intendente manifestó que quería transmitirle a la Vicepresidenta algo que escucha habitualmente en los barrios y “que seguramente los compañeros intendentes deben escuchar algo similar”, agregó en referencia a una frase sobre las elecciones presidenciales de 2023.

“Cristina, no voy a hablar hoy de política, pero sí dejame decirte una cosa muy clara, cosas que escuchamos los que abrazamos la política territorial en nuestros barrios: ‘Nosotros queremos a Cristina, nosotros bancamos a Cristina, sentimos por ella un amor enorme’, y cuando uno pregunta por qué, tiene que ver con que el pueblo no se olvida de los cuatro años de gobierno de Néstor no se olvida de los ocho años en los que fuiste Presidenta y ampliaste los derechos de las causas de los que más necesitan”, remarcó el jefe comunal.

Y completó su discurso con una alusión a la candidatura presidencial del FdT para el año próximo al señalar que “el futuro es con todos pero, fundamentalmente, para los trabajadores el futuro es con vos“, tras lo cual recibió una ovación del público.