Vecinos de Las Heras defendieron a los okupas ante los medios periodísticos

El desalojo de las 48 familias que ocuparon los terrenos municipales en el barrio Las Heras, fueron desalojados pacíficamente y abandonaron el lugar para cortar la Avenida Fortunato de La Plaza hasta que el Municipio les diga dónde vivirán.

Eso ocurrirá en una mesa de diálogo que se llevará a cabo este viernes viernes a partir de las 10 en la sociedad de fomento Santa Rita. Mientras tanto, continúaban con un acampe frente a los lugares ocupados durante dos semanas.

En diálogo con “el Retrato…” Dante Pastrana,“Les pido a todos que pensemos y nos pongamos un poquito en el lugar del otro: acá hay gente que no tiene dónde vivir y que la única salida que tenía era este pedacito de tierra. Invitamos a los políticos a que tengan empatía porque esta situación pasa en todos lados y sin embargo se criminaliza al pobre. Pongámonos un ratito en el lugar de los vecinos, esta gente se va a quedar acá o nada, mañana habrá una mesa diálogo, y mientras tanto, ¿Qué hacemos? la gente la está pasando mal, muy mal”.

“La primera ambulancia que vino fue hoy, teníamos gente lastimada y recién hoy se acercó una ambulancia, los medios y Desarrollo Social, pongámonos a laburar”, agregó Pastrana.

Asimismo, Ana, una vecina de hace 50 años de Las Heras, dijo: “queremos que se haga lo que se iba a hacer en el 2015, árboles el reservorio, que haga un parque con lugares para chicos, porque sino pasa esto. Mucha gente acá no tiene donde vivir, y yo veo en el asentamiento de la vía a mucha gente que vive ahí, hay electricistas, albañiles, que no pudieron alquilar y vinieron a vivir a la vía. Todo esto se iba a urbanizar, si se hubiera hecho eso, no viviríamos las consecuencias”.

Finalmente, agregó: “le quiero decir al señor Intendente, que yo también le pago el sueldo, y al Secretario de seguridad, que vengan. El intendente no vino, solo fue al poli, no lo vi. ahora quiero que no diga lo que dijo porque me dolió mucho. Acá no hay delincuentes”,