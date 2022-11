Montenegro: “Yo no vivo en un canelón, sé que la inflación está haciendo estragos”

Luego de efectuarse el desalojo en los terrenos municipales, linderos al Polideportivo del Barrio Las Heras, el Intendente Montenegro publicó en su cuenta de Twitter un video en donde expresa su opinión sobre lo acontecido durante estos días.

En el mismo expresó: “Como saben, hace unos días me presenté ante la Justicia para solicitar el desalojo del predio del barrio Las Heras, y hoy se llevó adelante esa medida. Yo no vivo en un canelón, sé que la inflación está haciendo estragos en la bolsillos de los vecinos, pero eso no avala de ninguna manera a cometer delitos”

En este sentido, el Jefe Comunal agregó: “No podemos permitir que cada uno haga lo que quiera y trabajamos todos los días para tener una ciudad más ordenada y más segura. Siempre estamos abiertos al diálogo pero sin extorsiones. La salida es con la Ley, con esfuerzo y empujando todos juntos”, sentenció.

El Intendente no estuvo presente en el desalojo, el Secretario de Seguridad tampoco. De hecho la Secretaría de Desarrollo Social, Vilma Baragiola llegó a la zona pasadas las 10 de la mañana; el subsecretario de seguridad, estuvo presente y fue quien inició el diálogo para que los ocupantes ilegales abandonen voluntariamente el predio, hecho que sucedió cerca de las 8.10.