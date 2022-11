Ferlauto sin vueltas: “Una toma no puede ser una herramienta de extorsión”  

Luego del desalojo de las familias que hace durante más de 10 días tuvieron tomados varios terrenos en la zona de Fortunato de la Plaza al 8700, Martín Ferlauto, Secretario de Seguridad de la Municipalidad de General Pueyrredón, en diálogo con “el Retrato…” aseguró: “Una toma no puede ser una herramienta de extorsión, más allá de la situación económica e inflacionaria que se encuentra atravesando el país” y apuntó: “El delito no se puede convertir en una herramienta de solución frente a esa situación”.

Martín Ferlauto, Secretario de Seguridad de la Municipalidad de General Pueyrredón, en diálogo con “el Retrato…” analizó la decisión de los magistrados Pablo Poggetto y Raúl Paolini, que ordenó al juez de Garantías Saúl Errandonea que disponga el momento en que se retirará a las personas del predio ubicado en Fortunato de la Plaza y Rufino Inda. “El balance del operativo de este jueves fue muy positivo, en tanto no fue necesario el uso de la fuerza para concretar la medida judicial de desalojo”, describió.

“Se ha trabajado en equipo y muy bien”, subrayó a la vez que agradeció a las distintas áreas del Municipio de General Pueyrredón que han intervenido “con mucho profesionalismo”, en relación a este operativo: como ser Desarrollo Social, Jefe Departamental, el Intendente, SAME, Defensa Civil, del Envial, Obras Sanitarias, Ministerio de Seguridad, las distintas áreas de la policía, Bomberos, Infantería, etcétera.

“El operativo ha sido muy satisfactorio. Todos los estamentos han trabajado mancomunadamente en el tema y se ha planificado mucho. Cuando los operativos salen bien, son los menos reconocidos y cuando los mismos no salen de esa forma, son los más golpeados”, afirmó a la vez que destacó la mesa de articulación que se llevó adelante este miércoles en la sede de Monitoreo, de la cual participó el fiscal interviniente en el caso, Juan Pablo Lódola, y los representantes de todas las áreas.

Asimismo, Ferlauto hizo hincapié en lo que viene y en los casos similares, al que se atravesó en el barrio Las Heras, que pueden darse en un futuro: “El mensaje es muy contundente: no hay fuente de diálogo mientras exista una toma, la cual no puede ser una herramienta de extorsión, más allá de la situación económica e inflacionaria que se encuentra atravesando el país. El delito no se puede convertir en una herramienta de solución frente a esa situación”.

“Todos tenemos que vivir en un marco de respeto por la ley y de orden”, subrayó al mismo tiempo que remarcó que desde el Municipio no van a dialogar con personas que estén cometiendo un delito. “Han cumplido, desalojado y a partir de este viernes se iniciará el diálogo que ellos estaban reclamando, tal como se hace con otros vecinos que tienen diferentes necesidades”, afirmó.

En ese marco, adelantó que también harán una convocatoria a la provincia de Buenos Aires y a la Nación a los fines de poder dar una mejor respuesta a estas personas. “Hemos sido coherentes y lo hemos sostenido: no dialogar y no hacer concesiones hasta que el predio no esté completamente desalojado”, indicó.

En relación a la mesa de diálogo del viernes, indicó que la misma se hará en la Sociedad de Fomento del barrio Santa Rita y que participarán diferentes autoridades del municipio de General Pueyrredón como ser Vilma Baragiola. “Queremos un concepto superador del desarrollo social, ya que esto no es lo mismo que asistencia, porque involucra trabajo y educación”, afirmó.

“Con trabajo y educación se sale de las situaciones de vulnerabilidad, no con inversiones económicas directas. No creemos en ese modo de desarrollo social”, completó y añadió que a partir de este viernes comenzará una nueva etapa a los efectos de encontrar una solución a estos problemas que son más complejos.

-¿Hay posibilidad que la comuna pueda dar un terreno a estas personas?

-Hay que analizarlo y hacer una mesa amplia. Se tienen que unir esfuerzos de Provincia y Nación. La municipalidad tiene herramientas concretas, ya que el de General Pueyrredón es uno de los que tiene mayor centro de formación profesional en oficios de la provincia de Buenos Aires y del país. Hay una oferta de oficios muy grande en Mar del Plata, lo cual va a ser aportado a la mesa. La salida no es la asignación, sino el trabajo y la educación. Las sociedades progresan de esa forma. Lo demás son atajos y soluciones de corto plazo, que en definitiva no ayudan frente a una situación de vulnerabilidad sino todo lo contrario.