“La ausencia de una política organizada del Estado provoca estas irregulares” 

En el marco del desalojo de las familias que hace durante más de 10 días tuvieron tomados varios terrenos en la zona de Fortunato de la Plaza al 8700, tal como había establecido la orden judicial, Hernán David, padre de la Parroquia Santa Rita, que se hizo presente en el lugar de los hechos, en diálogo con “el Retrato…” expresó: “Frente a la ausencia de una política bien organizada del estado suceden estas situaciones, que son injustas e irregulares”.

Cabe recordar que la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal revocó este sábado la decisión de primera instancia y ordenó el desalojo de los terrenos usurpados en el barrio Las Heras. Así, los magistrados Pablo Poggetto y Raúl Paolini le ordenaron al juez de Garantías Saúl Errandonea que disponga el momento en que se retirará a las personas del predio ubicado en Fortunato de la Plaza y Rufino Inda. A su vez, resolvieron que se otorgue un plazo razonable para que puedan dejar el lugar de manera voluntaria.

En ese contexto, el operativo comenzó cerca de las 3 de la madrugada, con una impresionante presencia policial: aproximadamente 600 efectivos de infantería y UTOI replegaron sobre el predio delimitado por Fortunato de La Plaza, Rufino Inda y Reforma Universitaria. Ya cerca de las 8.30 los terrenos quedaron vacíos, con los ocupantes trasladando sus pertenencias a la avenida 39.

Hernán David, padre de la Parroquia Santa Rita, que se hizo presente en el lugar de los hechos junto a otros vecinos y referentes de la entidad, en diálogo con “el Retrato…” consideró que lo sucedido representa la expresión de una problemática grave que hay en los barrios de la ciudad. “Los que caminamos los barrios vemos constantemente la problemática habitacional que hay en Mar del Plata y no hay respuestas del estado en general”, apuntó.

“En Mar del Plata hace años que no hay respuestas del estado a esta problemática, a través de planes de vivienda o programas para autoconstrucción o reparación”, señaló al mismo tiempo que comentó que lo sucedido en el barrio Las Heras no es un hecho aislado. “Estos espacios no fueron los únicos en ser tomados. Día a día va creciendo esta problemática”, describió.

Asimismo, el referente de la Iglesia Católica manifestó su preocupación por la falta de cuidado y atención del estado al espacio público en general. “Frente a la ausencia de una política bien organizada del estado suceden estas situaciones, que son injustas e irregulares”, aseguró Hernán David al mismo tiempo que confesó no estar de acuerdo con las autoridades que calificaron como “delincuentes” a las personas que ocuparon las tierras.

“Tratar de delincuencia a la pobreza no corresponde. No hay que judicializar o criminalizar la pobreza”, apuntó a la vez que hizo hincapié en la mesa de diálogo que se llevará adelante este jueves en la tarde, en la cual participará, y afirmó: “Confío en que va a ser un espacio de diálogo, donde se puedan plantear problemáticas para trabajar y donde puedan surgir soluciones”.

Por último, el padre Hernán David aseguró a “el Retrato…” que mantuvo comunicación con el obispo y que se encuentra “al tanto” de lo que ha sucedido y de lo que está sucediendo en relación a esta problemática.