Ya retiraron 88 toneladas de residuos de terrenos privados 

Así, los costos de los recursos humanos y de maquinarias utilizados son sumados a la cuenta del titular del predio. En lo que va del año, ya se limpiaron 15 predios. Días atrás, en uno ubicado en Laprida y Arenales, se extrajeron cuatro toneladas. Estas situaciones pueden denunciarse en el 147.

El Municipio, a través del Programa Propietario Responsable, extrajo 88 toneladas de residuos -en lo que va del año- tras sanear y desmalezar 15 terrenos privados abandonados. Los mismos representaban un riesgo para la salud de los vecinos y el ambiente. Tras realizar las tareas correspondientes, cargó los gastos a la cuenta de TSU de los propietarios de cada lugar.

Días atrás, el intendente Guillermo Montenegro estuvo en un predio ubicado en Laprida y Arenales, donde los equipos del Ente de Servicios Urbanos retiraron más de 4 toneladas de basura y cortaron el pasto, entre otras acciones.

Por medio de este programa, el detalle de la superficie higienizada, los metros cúbicos de residuos que se retiran y se trasladan al predio de disposición final, el combustible, las horas hombre y el costo por la publicación de los edictos, entre otros ítems, son cargados en la cuenta TSU de cada espacio, sin perjuicio de la sanción que pueda aplicar el Juez de Faltas que intervenga en la causa. De las intervenciones realizadas se desprende que el valor promedio ronda entre los 50 mil y 60 mil pesos por jornada.

En cuanto a las tareas a realizar, dependen del estado en que se encuentre el terreno y de sus dimensiones, entre otros factores. Las más habituales son el corte de pasto y desmalezamiento con motoguadañas, limpieza manual de microbasurales con cuadrilla, retiro de restos de poda y jardinería y otros residuos voluminosos y, de requerirse, pueden aplicarse acciones de desrodentización. Además, se dispone de un camión almejero o camión volcador para retirar los residuos de modo que no queden en la vía pública, lo que arroja unas 6 toneladas promedio de residuos levantadas en cada jornada.

Denuncias al 147

Esto puede realizarse gracias a las denuncias recibidas a través del 147, vinculadas a cuestiones de higiene y saneamiento. Después, el Departamento de Higiene Urbana del Emsur envía un inspector a evaluar la situación y el trabajo a realizar.

Es importante remarcar que no es potestad del Municipio ocuparse de la limpieza de terrenos privados ni puede ingresar en ellos si no es con una orden de un juez. Por ello, una vez visto el caso, se labra un expediente y se inician una serie de pasos legales, que comienzan con la intimación al dueño del terreno a hacerse cargo de su limpieza.

De no recibirse una respuesta favorable en un tiempo prudencial, se accede al lugar mediante una orden de allanamiento y se lleva a cabo la higienización del área exterior (si hubiera edificación) y veredas.