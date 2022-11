Aldana Echeverría Saravia: “Con la Lista 258  ya ganamos por la calidad de gente que hay adentro de la misma”

“Esta es una posibilidad de cambiar el radicalismo marplatense” dijo en diálogo con “el Retrato…”, Aldana Echeverría Saravia, candidata a presidir la Juventud de la UCR por entender que “el radicalismo necesita caras nuevas y estoy acompañada por un equipo de jóvenes con el que vengo militando desde hace mucho tiempo y hoy se merece la posibilidad de cambiar este espacio”

No dudó en afirmar que “Queremos tener un radicalismo abierto para que no sea de un determinado sector”, remarcando que “lamentablemente la Lista tenía cierta cantidad de cupos lo que hizo que quedara mucha gente afuera con lo que hace mucho tiempo militábamos juntos”

“Esto no fue motivo para que se alejaran. Todo lo contrario. Trabajan en silencio en pos de, a través de esta interna, para poder seguir transformando la ciudad”

Reclamó más “militancia juvenil. Creo que es fundamental en cualquier espacio político”, acotando que “hoy lamentablemente el radicalismo está muy centrado en el Centro de Mar del Plata , que si bien reconocemos como fundamental, entiendo que los barrios se merecen tener la posibilidad de ser escuchados ya que muchas de las necesidades y que están en esos sectores, y que hoy el radicalismo no las tiene presente”

Enfatizo en tal sentido que “ha llegado el momento de cambiar eso y abrirnos como espacio político”

Reconoció que “lo que me impulsó a presidir la Juventud Radical en esta elección es el apoyo que hay en los barrios con los jóvenes. Hoy en día nos quejamos que los mas chicos se van del país por falta de oportunidades y no es así. Quienes conducen no les dan el lugar a sumarse y cambiar muchas de las realidades que hoy nos castigan, y si pretendemos que esto suceda se les deben dar esas oportunidades si quieren que sea el futuro”.

Acerca de las críticas sobre que algunos integrantes de la Lista no pertenecen al “núcleo” de l UCR, se preguntó: ¿Quién es radical? Y ¿quién no lo es?. Todos nos merecemos participar y si hoy nos involucramos en esto es porque nos involucramos en el proyecto, no en la persona. No creo que nadie sea mas radical que nadie por ocupar hoy un cargo”

Finalmente enfatizó no tiene dudas que “esta es una posibilidad de cambiar el radicalismo marplatense y esas afirmaciones retrógradas es una falta de respeto a todos los jóvenes en si”, y consideró que “será una linda elección y con el grupo humano que integran la lista 258, tanto en la de Walter (Curado) como en la mía, ya ganamos por la calidad de gente que hay adentro de la misma”