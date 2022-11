Carrió también se anota para el 2023: “Si no hay una lista honesta, iremos con mi candidatura”

En medio de las internas dentro de Juntos por el Cambio, la titular de la Coalición Cívica, Elisa Carrió, este martes por la mañana se anotó como candidata para las elecciones de 2023.

“Si no nos garantizan una lista honesta, iremos con mi candidatura”, expresó en las últimas horas la referente de la Coalición Cívica, a menos de un año del próximo sufragio presidencial.

El lanzamiento de la candidatura de Carrió se produjo a raíz del polémico encuentro de hace unos días entre la presidenta del PRO, Patricia Bullrich, y el jefe de Gabinete porteño, Felipe Miguel.

En tal ocasión, la exministra de Seguridad de la Nación amenazó al funcionario de la Capital y mano derecha del jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, mientras se desarrollaba la presentación del libro Para Qué del expresidente Mauricio Macri.

Ante esta situación, que generó conflictos dentro de Juntos por el Cambio, Carrió este martes propuso tratar de bajar los niveles de la contienda de meses a las elecciones del año que viene.

“Patricia debe parar en función del conjunto. Ella es buena persona pero no sabe parar, no puede parar y tiene formas más masculinas”, analizó la titular de la Coalición Cívica, horas después de que Bullrich dijera que no piensa disculparse con Miguel .

Según explicó durante esta mañana la dirigente de la oposición, ella se considera “una mujer fuerte” y “femenina”, a diferencia de la titular del PRO que suele ser “muy dura” al cruzarse con otros políticos.

“A ella se le escapó esto porque es muy dura”, mencionó Carrió sobre la figura opositora que hace unos días tuvo un fuerte cruce con un funcionario del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA).

Fue así que, tras el encontronazo entre Bullrich y Miguel, la máxima referente de la Coalición Cívica habló este martes de las disputas puertas adentro del espacio político e inicialmente trató de llevar tranquilidad: “La unidad está garantizada”.

Sin embargo, Carrió alertó que el año que viene espera “candidaturas cuyas garantías sean la capacidad y la honestidad”. Es por ello que, la dirigente advirtió que si desde Juntos por el Cambio no garantizan “una lista honesta” ella se postulará.

“Mi lucha es por el contrato moral”, apuntó esta mañana la figura de la oposición, debido a que para la titular de la Coalición Cívica “no se trata de ganar o perder, sino de cuántos somos y cuánta hipocresía hay”.

A meses de las próximas elecciones, Carrió contó que “en Juntos por el Cambio hay muchísima gente honesta pero también hay corruptos” y que “también hay decentes pero que se financian por los grupos económicos”.

“A la Coalición Cívica la van a encontrar siempre luchando entre república contra dictaduras”, sostuvo esta mañana la máxima referente del espacio opositor que integra Juntos por el Cambio.

De cara a las elecciones 2023, Carrió aseguró que los liderazgos se definirán después de Semana Santa del próximo año y que las candidaturas de Juntos por el Cambio surgirán de una interna abierta.

“Aunque se suspenden las PASO, habrá internas abiertas”, advirtió la titular de la Coalición Cívica antes de mencionar que ella podría “estar en esa interna” que se desarrollaría el año que viene.

En palabras de la dirigente opositora, en los próximos meses, dentro de Juntos por el Cambio planean “crear una masa crítica” para luego poder estar “todos juntos” en las elecciones de octubre.