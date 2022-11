UTHGRA hará protestas nocturnas si no se firma el acuerdo de equiparación salarial

Tras las movilizaciones del fin de semana en distintos establecimientos, el sindicato apela a la reflexión de los empresarios para rubricar el acuerdo y anticipó que, de lo contrario, habrá protestas de noche y a la madrugada en hoteles y restaurantes. “No se puede sostener una actividad con trabajadores pobres y endeudados que no llegan a fin de mes”, dijo Pablo Santín.

UTHGRA Mar del Plata, en sintonía con todas las seccionales turísticas del país, llevó a cabo una serie de protestas este fin de semana frente a distintos establecimientos hoteleros y gastronómicos de la ciudad para exigir que los empresarios del sector firmen el acuerdo para equiparar la escala salarial a nivel nacional. El sindicato anticipó que si esta semana no se destraba el conflicto, se desplegarán movilizaciones por las noches y madrugadas en hoteles y restaurantes.

“Estamos dando una pelea histórica por los salarios y no vamos a permitir el incumplimiento de los empresarios”, aseguró el secretario general, Pablo Santín, tras las protestas en distintos establecimientos este fin de semana ante la falta de acuerdo.

El titular de UTHGRA Mar del Plata convocó a los empresarios del sector a “reflexionar” y “escuchar el reclamo de los trabajadores”, ya que “no se puede seguir sosteniendo una actividad con trabajadores pobres que no llegan a fin de mes”.

Si esta semana no se destraba el conflicto, es decir, si los empresarios no firman el acuerdo de equiparación de la escala salarial que días atrás se comprometieron a rubricar, “UTHGRA desplegará múltiples protestas de noche y también de madrugada en hoteles y restaurantes” de la seccional, anticipó Santín.

“Necesitamos que el acuerdo de equiparación de la escala salarial se firme cuanto antes para que los trabajadores puedan terminar el año con un salario más digno. Hoy la situación económica no da más y los trabajadores y las trabajadoras no llegan a fin de mes, están endeudados y esta equiparación puede revertir ese escenario“, expresó el dirigente.

UTHGRA Mar del Plata mantiene abiertos todos los canales de diálogo para alcanzar el acuerdo con el sector empresario. Sin embargo, “si no se destraba esta semana nos van a obligar a salir a la calle por las noches el próximo fin de semana con ruidosas protestas hasta la madrugada”, dijo Santín

Por último, el secretario general advirtió: “No buscamos un escenario de permanente conflicto, pero que los empresarios se hayan echado atrás a la hora de firmar el acuerdo de equiparación salarial sobre el cual ya había consenso no nos dejó otra alternativa. Invitamos a los empresarios a reflexionar y a escuchar a los trabajadores, que hoy viven con salarios que no les permiten llegar a fin de mes”.